來自高雄近15名視障者，在30名志工陪同下，騎上協力車環島。（羅亦晽攝）

一行人今在花蓮市石雕公園舉辦小型宣傳會，透過環島宣導護眼重要性。（羅亦晽攝）

現代人手機不離身，近視、散光、老花等問題一堆！高雄市123視障追風協力車協會響應世界視覺日，規劃「永不放棄- 世界視覺日環台 123」宣導活動，結合視障朋友，騎乘協力車環台10天，沿途發放宣導品，呼籲民眾愛護靈魂之窗。

來自高雄近15名視障者，多因疾病或生活壓力導致視力日漸模糊，最終出現視覺障礙，導致後天失明，在30名志工陪同下，騎上協力車環島；1日從高雄市政府出發、經台東市鐵道藝術村、花蓮石雕公園、中正紀念堂自由廣場及雲林縣口湖鄉公所等地，舉辦5場宣導世界視覺日記者會，預計11日返抵高雄。

一群人昨晚抵達花蓮，今在花蓮市石雕公園舉辦小型宣傳會，盼透過環島宣導護眼重要性，呼籲民眾長時間使用3C產品，應適時休息，避免用眼過度提早老化，影響視力健康。

高雄市123視障追風協力車協會總幹事林源斌說，協會今年2月成立，騎乘協力車環島計畫成立初期就已雛形，期間完成許多訓練，如騎行短程30公里、50公里及飛輪運動，訓練視障者體力。看到最年長的65歲視障者，克服體力及內心不安，通過南迴公路最陡峭的上坡路，實在令人振奮。

林源斌感謝志工願意從中秋節陪伴視障者一路騎到國慶日，他說，因蘇花公路山路危險，視障者不安全感比較大，有任何風吹草動皆會感到緊張，因此改用遊覽車通過。

(中時 )