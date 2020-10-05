根據香港特區政府揭露數據顯示，大陸「十一」假期期間，統計10月1日至4日，大陸赴港的遊客人數分別為93人，154人、186人、225人，合計658人，相比去年同期間入境香港的大陸旅客累計約67萬人次暴跌達99％。

據《證券時報》報導，由於來港旅客數量大幅減少，香港不少行業生意慘澹，往年的十一黃金周變成「寒冬周」。尖沙咀海港城一帶也少見有人光顧。香港市民透露，現在打折都沒人去啦，國慶期間本地人都去郊區爬山、露營，例如西貢、南丫島等，但日常的小超商也不會有折扣。

該市民說，今年疫情破壞了整個十一黃金周，之前的購物勝地旺角、銅鑼灣等一帶奢侈品、首飾店生意暴跌，很多店鋪無人問津，甚至街邊不少店鋪都選擇關閉結業。

根據香港政府統計處9月30日公佈的最新零售業銷售額數據，8月的零售業總銷貨值的臨時估計為256億港元、年減幅13.1％。這也是香港零售業總銷貨值連續第19個月出現下跌，但跌幅已經顯著收窄。

(旺報 )