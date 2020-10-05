台中市天外天劇場建築本體存廢問題，市府從2014年以來歷經多次提報、審議，並作成不指定古蹟、不登錄歷史建築的決議，文化部卻推翻指定為「暫定古蹟」；台中市藍、綠市議員5日各執己見，分別為地主權益請命及力爭搶救歷史建物。文化局強調，目前行政院審理中，待訴願結果出爐，市府將依法續辦理相關事宜。

綠營市議員黃守達指出，東區大智路已打通，台中車站周遭有十足發展潛力。天外天劇場距離車站行走距離僅270公尺，又有知名度，無論未來是否被認定為文資，若能夠好好保存活化，勢必會成為城市一大亮點帶動地方發展。

藍營市議員李中說，東區復興路邊的天外天劇場是私人所屬財產，先前被文史團體向台中市政府提出認定古蹟案，林佳龍前市長時期的委員開會認為該建物並不具備紀念價值，決議「不指定古蹟、不登錄歷史建築」；當時委員都是林佳龍市長聘任，且超過3／4都是專家學者。

綠營市議員鄭功進表示，天外天列為暫定古蹟，所有權人每年須自行負擔房屋稅、地價稅及近5000萬的增值稅；內部有針頭、酒瓶、垃圾等，在地人憂心淪為治安「死角」。希市長盧秀燕硬起來，要求文化部尊重台中市文化資產審議會的決議，否則不知還要荒廢多久。

市府強調，積極維護文化資產態度不變，市長盧秀燕上任後啟動古蹟修復工程，包含台中州廳、大楊油庫、潭子穀倉等。市長盧秀燕5日在議會中表示，因文化資產審議屬專業問題，尊重台中市文化資產審議委員會決議，對文化部的暫定古蹟處置也表示尊重。

(中時 )