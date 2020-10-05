雲林縣麥寮鄉1名女子4日疑因與男友發生爭執後跳河，5日海巡人員擴大搜索，在新虎尾溪蚊港橋南岸發現女子屍體，後續由警方調查釐清中。

海巡署中部分署第4岸巡隊麥寮機動巡邏站，5日上午11點許接獲雲林縣消防局通報，表示1名女性在4日下午疑因與男友發生爭執後失去蹤影，可能跳河輕生請求協尋。

海巡人員增派人力於新虎尾溪出海口擴大南北岸際搜索，5日中午12點許在蚊港橋南岸發現1具屍體，查看後確認為失蹤女子，與消防人員將屍體抬上岸後交由警方。

第4岸巡隊上校隊長邱仁道呼籲「自殺解決不了問題，卻留給家人無比悲痛，請珍惜生命，再給自己一次機會」。如民眾於海邊發生危難情事急需救助，皆可透過「118」免費服務專線請求協助。

※自殺警語

中時新聞網提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

(中時 )