嘉義遠百首度推出獨家甜點加購價活動，消費者限定時間內持HAPPY GO卡＋全館當日單筆滿1000元發票，就能以加價購帶回網搜名店的檸檬塔、手工蛋糕。（呂妍庭攝）

遠東百貨嘉義店今年周年慶喊出25％優惠大放送，10月8日到21日先推搶先預購，10月22日到11月10日周年慶接力登場，讓消費者整整一個月買好、買滿。（呂妍庭攝）

遠東百貨嘉義店今年周年慶喊出25％優惠大放送，10月8日到21日先推搶先預購，10月22日到11月10日周年慶接力登場，讓消費者整整一個月買好、買滿。（遠東百貨嘉義店提供∕呂妍庭嘉義傳真）

遠東百貨嘉義店今年周年慶喊出25％優惠大放送，10月8日到21日先推搶先預購，10月22日到11月10日周年慶接力登場，讓消費者整整一個月買好、買滿，尤其嘉義遠百首度推出獨家甜點加購價活動，消費者限定時間內持HAPPY GO卡＋全館當日單筆滿1000元發票，就能以加價購帶回網搜名店的檸檬塔、手工蛋糕，另外主題餐廳指定餐點限量、限時買一送一，周年慶好康堪稱史上之最！

遠百嘉義店10月8日至21日的預購活動，推出化妝品、內睡衣當日單筆滿2000送200，百貨服飾當日累計滿5000送500，大家電當日單筆滿萬送千等優惠，另化妝品、內睡衣特別加碼當日單筆滿1萬再加送300元。

10月22日至11月10日周年慶第一波，主打化妝品、內睡衣當日單筆滿2000送200、百貨服飾當日累計滿5000送500，大家電當日單筆滿萬送千，另外，10月22日至11月2日依舊有化妝品、內睡衣特別加碼，當日單筆滿1萬再加送250元。

持紙本振興券全館當日單筆滿3000送300抵用券，不過3000元需使用振興券支付，全館限量1225分。至於HAPPY GO Pay全面單筆10倍贈，指定銀行單筆滿2000送200點，滿5000送500點，遠百再加碼單筆滿5000送200元抵用券，週年慶期間持HAPPY GO Pay於指定銀行累計消費滿3萬元再抽3萬點，限量5名，此外，遠百嘉義店全館單筆滿500元，持當日發票就可以到遠百嘉義星巴克門市享買一送一好康優惠。

為推廣台南白河小農直送的高品質蓮芝蛋，嘉義遠百10月22日當天開放消費者兌換限定來店好禮，只要持HAPPY GO卡加全館當日單筆滿1000元，就能到贈品處兌廣福牧場蓮芝雞蛋一盒。另HAPPY GO卡加上全館當日單筆滿1000元發票，10月22日到23日只要花249元就能買到台中知名時境檸檬塔，10月24-25日加價199元可以把阿默荷蘭貴族手工蛋糕帶回家，不過每天限量100分，限時又限量。

另外，大河屋燒肉丼／串燒主題餐廳10月 21日嘉義遠百強勢登場，21到29日共9天推出指定餐點買一送一，每日限量一百分，10月30日至11月30日消費滿500送500好康優惠券。

(中時 )