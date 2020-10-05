余姓民眾回撥電話發現「＋852」屬大陸港澳區國際電話號碼，提醒民眾小心受騙。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮余姓民眾4日收到一名自稱「經濟網絡警察」的簡訊，指稱余日前在網路購物時，無故棄單，造成賣家損失，要求24小時內聯繫，否則依詐欺罪嫌移送法辦；經查看，此訊息號碼為「＋852」開頭，且「網絡」非台灣慣用詞，呼籲民眾若收到，切勿與賣家聯繫或提供任何資料，以免遭到詐騙。

簡訊內容描述，經濟部門警員陳學斌收到臉書賣家投訴，余姓民眾在「網絡」上有一筆1400元訂單，涉嫌惡意訂購，拒不取貨，造成社會不良影響；將依《刑法》第355條，意圖損害他人，以詐術使本人或第三人為財產上處分，致生財產上之損害者，處3年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金，要求在24小時內聯繫賣家，若賣家24小時後仍未撤銷投訴，將依法傳喚，進行拘役。

余姓民眾說，當時收到訊息時有些錯愕，看起來煞有其事，回撥電話號碼發現對方根本不在台灣，事後查看發現「＋852」屬大陸港澳區國際電話號碼；余想起友人曾告知臉書帳號疑似遭人盜用，因此發文提醒民眾小心受騙。

雖然余姓民眾目前沒有報案，對於廣泛使用3C產品的當下，不少民眾曾收到類似訊息，警方強調，警察機關目前沒有「網路經濟警察」編制，且「網絡」用語非台灣慣用字詞，明顯是詐騙。詐騙集團通常利用通訊軟體偽稱司法機關、販賣優惠商品等假訊息，近期多「網路經濟警察」身分，傳送「惡意棄單涉嫌詐欺」訊息，誘使民眾聯繫進而受騙上當。

(中時 )