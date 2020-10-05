「接軌IFRS17與ICS，才可以真正保障投資人，不會被扭曲的財報誤導！」曾任金管會主委的退休基金協會理事長王儷玲5日表示，接軌兩項新制後，資產與負債面才能同步以公允價值評估，才能作資產負債管理，所以2026年接軌後，反而會看到有能力壽險公司的「爆發力」。

王儷玲表示，目前會計制度只接軌了資產面的IFRS9，扭曲了保險公司的價值，只有接軌IFRS17後，才是資產負債都同步Mark to Market（以公允價值評價），是可以讓體質好的壽險公司更容易被看見，且財報波動度不會那麼大，對壽險業來說是「短空長多」。

同時王儷玲亦表示，接軌IFRS17與ICS才可以真正保障投資人，不會被扭曲的財報誤導，且回歸保險本質，提供保障及符合保戶真正的需求，不再只是拼利率、賣利變保單，會讓有價值公司展現，讓投資人看到值得投資、會發更多股利的壽險公司。

國泰金控總經理李長庚亦表示，若接軌一制度會讓一半壽險公司倒閉，金管會主委會作這種事嗎？「用膝蓋想就知道不會」，IFRS開宗明義即各國主管機關可審酌其資本市場、產業發展去作因應調整，符合該國發展的方向與架構，IFRS17會讓壽險產業回歸理性及本質、保單訂價合理、經營有紀律，「壽險產業長期會越來越好」。

在銀行存款利率從2％已降到0.7％時，李長庚說保戶不能再期待有一產業可長期提供2％的報酬率，如南韓人均所得比台灣高，人口是台灣的二倍，但壽險新契約保費及總保費比台灣低，「合理嗎？」李長庚表示，台灣壽險業因為市場競爭，用太高利率吸金的虛胖方式經營，長期體質將不健全，現在就是政策也引導回歸理性經營與保障本質。

李長庚直言，低利率環境可能持續好幾年甚至10～20年，未來買不到高利率保單是可能的，但壽險業還是能提供長期穩定的收益，只是未必是高利，民眾也不要再拿10年前的保單來比較，因為市場已變動，只能用現在的市場利率狀況，依自身需求及財務狀況找最合適的商品。

(工商 )