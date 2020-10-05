中秋、國慶雙連假，交通部上緊發條推出疏運措施，中秋疏運告一段落，國道壅塞情形雖已有改善，但交通部長林佳龍指示今（5）日召開檢討會議，要求各單位切勿鬆懈，確實根據中秋經驗來精進國慶的疏運措施；針對雪隧收假日北上的改善幅度，不如前兩日的南下改善幅度顯著，林佳龍也要求對症下藥，研議加強疏運力道。

根據高速公路局統計，這次中秋連假的每日壅塞情形（時速低於40公里路段時段數），與端午相較，南向減少61％，北向減少23％；且因宣導分流，連假前1日經雪隧南下的全日交通量，較去年中秋增加一成，也比今年端午連假前一日略增3％，分散首日交通量，讓這次中秋連假首日的交通量比去年中秋減少3％，比今年端午減少6％。

另外，在交通部強力宣導搭客運並祭出票價優惠下，公共運輸方面，中秋連假東部國五國道客運平均每日疏運3.3萬人次，較今年端午顯著增加逾3成5；北花線平均每日近千人次搭乘，較端午增加超過4成2。高鐵方面，中秋假期收假日運量達30.8萬人，依高公局預估收假日的國道運能，當天高鐵疏運量約占高速公路旅運量31％～21.1％，分流效果顯著。

不過，針對這次收假日仍有部分路段壅塞、改善幅度不如前兩天顯著，林佳龍也指示加強疏運措施的力道。

據瞭解，這次連假的首日南下封閉石碇、坪林交流道，高公局是逐一拜會兩地共19里的里長，經充分溝通才得以實施；但收假日的國五北上兩處匝道，涉及老家在坪林地區而要返回都會區之居民的用路權，若封閉北上入口，將引發在地居民反彈，因此難以比照辦理，但未來也不排除溝通其他折衷方案。

此外，與會者也轉述，國三及國五精進式匝道儀控，將納入後續各連假疏導計畫，石碇及坪林匝道封閉及提前高乘載管制措施，將再視後續各連假特性評估實施。未來也將持續推廣搭配國道客運之「在地有腳」租車優惠，但將提早規劃並廣加宣導，並簡化請領程序，以利民眾事先安排並使用。

(工商 )