陽明海運5日在集團總部舉行新舊任董事長交接典禮，典禮在交通部常務次長祁文中、監交人唐達興獨立董事、王自軍獨立董事、張建一董事與陽明海運各主管見證下，原任董事長謝志堅將帶領陽明重擔交給新任董事長鄭貞茂，場面簡單而隆重。

祁文中首先代表交通部向謝志堅董事長表達感謝及祝福，感謝謝志堅在2016年國際海運產業最低迷、陽明海運營業最艱困的時期臨危授命出任陽明海運董事長一職，並大刀闊斧改革，全球集中化管理、優化貨載結構、減增資財務改善及組織改造等，帶領陽明海運逐步翻轉逆境。

同時更敬佩謝志堅在陽明1千多個日子中，無私奉獻40餘年的海運豐富經驗、親力親為的領導風範，讓陽明海運屢屢克服海運市場挑戰，可望於今年第三、第四季迎來營收的「微笑曲線」，而此時由新任董事長鄭貞茂接任，藉由他在財務金融之專長，搭配陽明海運團隊的實務經驗，當可讓「微笑曲線」的笑容更加燦爛。

監交人唐獨立董事則代表董事會向謝志堅在陽明海運付出的萬分努力表示敬意與感謝；謝志堅則表示，很欣慰在所有同仁的努力下，看到陽明海運營運結構與績效已有顯著改善，而在曙光乍現之時，由鄭董事長繼續帶領公司經營團隊，除了鄭貞茂專業的之金融長才可協助陽明海運外，他加入陽明海運董事會兩年以來對公司業務之投入與對公部門溝通管道之順暢，都有助於陽明海運乘順風之勢大展鴻圖。

鄭貞茂則以「靜海造就不出優秀船長」向謝董事長致意，優秀的船長需要經過逆境的磨練，而謝董事長恰好帶領陽明海運通過4年艱困的考驗，也交出漂亮成績單。未來將秉持為公司建理好制度，讓公司可以長治久安的信念，與陽明海運全體員工共同承擔未來所有之挑戰，也會在公司治理3.0的架構下，讓陽明海運成為讓長官放心、讓客戶窩心、讓供應商感到貼心、讓股東開心、也讓員工安心的優質企業。

交接典禮後舉行的謝董事長歡送茶會溫馨動人，會中回顧了謝志堅過去4年帶領公司拚搏紀錄，細數他在陽明海運的領導風範及貢獻，謝董事長並感性表示，能為國家做事，也為陽明貢獻一份心力，自己感到十分榮幸，同時謝董事長也驕傲表示：「我是陽明人，我以陽明人為榮」。全體同仁均感謝謝董事長對陽明海運之付出，也祝福謝董事長於退休後迎接幸福、嶄新的人生。

(工商 )