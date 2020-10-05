雲林縣斗六市公所清潔隊，過去以人力方式撐起防護網，雖然改善砸傷車輛事件，但降低工作效率，消減人力。（斗六市公所提供）

割草工作結束後將防護網收合，行動護網車看起來跟一般資源回收車沒什麼兩樣。（斗六市公所提供）

過去清潔隊於路面進行割草作業時，常發生碎石彈射砸傷路過車輛、行人事件，雲林縣斗六市公所發揮創意，將資源回收車改裝，加上大片防護網，防止割草機彈起碎石，不使用時還可摺疊收納。今年啟用防護網後已明顯改善，今年僅發生2起砸傷車輛事件。

雲林縣斗六市去年發生17件割草機碎石砸傷車輛事件，賠償件數與金額不斷增加，保險公司承保意願降低，此後，開始以人力方式拉起防護網，避免割草機亂噴碎石和玻璃。雖然此舉大幅改善砸傷事件，但卻需增加人力隨著割草機撐起防護網，工作效率大大降低。

斗六市公所清潔隊長楊騏駿靈機一動，將防護網裝設在資源回收車上，變成全台第一輛行動護網車，除草時只需要從車身拉開防護網即可，不僅能達到防護效果，還能節省賠償金額和拉網人力。

楊騏駿表示，因為清潔員的工作時常需要搬重物，導致職業災害，所以才會想盡辦法讓工作輕鬆有效率，達到事半功倍的效果，於是就動腦將防護網裝設在資源會收車上。

斗六市公所目前已改裝3輛行動護網車，不僅能達到防護效果，還能制定安全區域，避免路過的民眾車輛太過靠近，工作結束時將防護網收合，看起來跟一般的資源回收車沒什麼兩樣。

斗六市長林聖爵表示，清潔隊員發揮創意在工作業務上，藉此提高工作效率，民眾必能感受清潔隊員用心，希望其他同仁也能見賢思齊。

(中時 )