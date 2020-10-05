為讓全台更多消費者體驗5G創新應用服務的魅力，中華電信今(5)日宣布推出「VR-Share租賃服務」，呼應時下的共享經濟趨勢，提供全台消費者能輕鬆享受VR沉浸式體驗的機會。只要到中華電信指定5G體驗服務據點，選擇想要租賃及體驗的VR設備，包括獨家的XRSPACE MANOVA、HTC VIVE Focus，以及Pico G2 4K，租金7天350元，相當於每天只要50元，就可直接將VR設備帶回家，感受5G VR娛樂饗宴！

現在申請VR-Share租賃服務，租賃期間再享中華電信Hami VR精彩內容7日免費體驗，包含太陽馬戲團360度全景表演秀、追逐韓流明星紛絲必看的音樂電視節目《The Show》，還有獨家打造的虛擬演唱會等4K VR影視。不限定中華電信用戶皆可申辦。

若想直接購買VR設備在家享受嶄新的行動娛樂生活，中華電信也提供多元的購機優惠，使用VR-Share服務後並完成問卷再享單購機折價2,000元，即可以優惠價格帶走VR設備。亦可搭配中華電信精采 5G購機方案，月繳1,399元、綁約30 個月，獨家XRSPACE MANOVA 只要1,990元；HTC VIVE Focus及Pico G2 4K也能以990元的優惠價輕鬆入手。

此外，中華電信也將於109年10月9日至109年10月11日於三創門市舉辦Hami VR視覺饗宴，邀請民眾體驗太陽馬戲團、韓國音樂電視節目《The Show》以及虛擬演唱會的影音娛樂魅力。現場亦可體驗Hami Vedio 5G館樂天桃猿主場4K多視角賽事直播(名額有限)再送體驗好禮，可把握機會體驗中華電信5G超快網速與精采應用。

(科技)