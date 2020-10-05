海巡署東部分署第十巡防區指揮部4日晚間22時接獲鄭姓民眾通報，於蘭嶼紅頭嶼沙灘發現1隻綠蠵龜上岸產卵，立即派遣第一三岸巡隊開元安檢所人員前往戒護，歷經3個多小時暖心守護，海龜媽媽平安完成產卵返回大海。

第一三岸巡隊表示，海巡人員獲報立即聯繫台東縣政府農業處林務保育科秘福成，獲覆入夜後綠蠵龜對光線很敏感，如果有遊客在附近散步或是觀察潮間帶等活動，盡可能避免所有燈源照射。

海巡人員抵達現場後在距離綠蠵龜約10公尺處進行戒護，並向周遭遊客柔性勸導切勿大聲喧嘩及開啟任何燈源等事項，以維持現場環境使綠蠵龜能順利產卵，該綠蠵龜於今天凌晨1時20分結束產卵，平安返回大海。

第一三岸巡隊呼籲，臺東沿海地區野生動物資源豐富，常會遇見海洋生物於岸上擱淺、產卵等情事，提醒民眾如遇到海龜產卵時請不要刻意驚擾，夜間適時降低手電筒等光害，以免影響產卵，如有發現生態保育相關案件請立即撥打海巡署服務專線118，海巡人員將馳赴現場協助處理，以維護永續海洋資源。

(中時 )