網友表示，近日他一打開大門，就驚見門口堆滿一堆陌生零食，怕直接收下會犯法，不知道如何處理。（摘自PTT）

2020年受到全球COVID-19疫情影響，讓外送業發展快速。業者更推出「無接觸送餐」服務，讓顧客不需接觸外送員，盡可能降低感染機率。不過近日一位居住在美國的網友，開門卻驚見7大袋裝滿食物零嘴的陌生包裹，令他滿頭問號。在查明真相後，開心收下這價值100美元的外送美食。

原PO在PTT上表示，疫情當頭，雖然外送業者的無接觸送餐服務政策非常便利，但也造成許多外送員養成「到了直接把東西放門口」的習慣，不按門鈴也不敲門就離去。近日他就在自家門前驚見一堆陌生食物，怕直接收下會犯法，讓他不知道如何處理。

原PO仔細一看，門口堆了7大袋食物，裡頭盡是果醬、餅乾、甜食、疏菜、肉等超市採購的生活備品，總價估算有價值100美元（約2900元台幣）。原PO決定先放在門口，看會不會有人來領。而網友建議，「放一陣子沒人認領就吃掉，反正沒收到失主可以退款」、「可以拿去送給街友，當作件好事」。

原PO仔細一看，門口堆了7大袋食物，裡頭盡是果醬、餅乾、甜食、疏菜、肉等超市採購的生活備品，總價估算有價值100美元（約2900元台幣）。（摘自PTT）

後來有內行指出，可以查詢是否為「safeway」超市的訂單，因為之前就傳出有送錯餐的例子。沒想到原PO最後真的聯繫上超市，且客服人員表示不必退回，於是開心的接下這價值100美元的外送美食。網友直呼「哇好多！超爽der！撿到寶」、「爽賺一波」、「又可以一個禮拜不出門了」。

(中時新聞網)