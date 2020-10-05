馬來西亞財長估今年債務與GDP比率約56％ 18:392020/10/05 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞財長Tengku Zafrul Aziz周一表示政府推出振興措施，協助企業與民眾應付疫情衝擊，讓今年財政赤字占國內生產毛額（GDP）比率將上升至約5.8％到6％之間，但他強調政府會嚴守財政紀律。 雖然國會批准政府債務與GDP比率上限為60％，但目前比率約53％，年底只會擴大至約56％。 (工商 ) #GDP #馬來西亞 #財長 #率約 #至約 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 軍公教3年沒調薪 人事長親曝原因：今年是特別的一年 15:272020/10/05 政治 納入WGBI利多已反映 中國債 中長線仍看多 04:102020/10/05 投資理財 紐西蘭乳業恆天然出售陸牧場 套現人民幣25億元 16:002020/10/05 財經 英國財相：封鎖將重創經濟與社會 10:502020/10/05 財經 汎德永業IPO申購 今日開獎中籤率低至0.26％ 15:402020/10/05 財經 《國際經濟》馬來西亞財長：應對新冠疫情 馬國債務將增加 15:572020/10/05 財經 康友-KY將啟動全面求償 擬提告勤業所長、交易所 15:512020/10/05 財經 經費分配少 盧稱絕不自怨自艾 04:102020/10/05 政治要聞 債留子孫 新生兒出世就背債26萬 04:102020/10/05 政治要聞 台中「蛋殼路」有解 何欣純：明年動工 18:592020/10/05 寶島 財經熱門新聞 後悔沒長抱台積電？小心資金退潮 主升段變主跌段！ - 財經 中芯自曝遭美鎖喉 台半導體大咖赴陸奮鬥撐得住？ - 財經 染疫仍不忘催票！川普喊將大減稅 美股開盤大漲250點 - 財經 台積電3奈米將投產… 台電兩年砸近1,500億 穩供電 - 財經要聞 - 工商時報 銀行錢太多 九成房貸 重出江湖 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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