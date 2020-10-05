馬來西亞財長Tengku Zafrul Aziz周一表示政府推出振興措施，協助企業與民眾應付疫情衝擊，讓今年財政赤字占國內生產毛額（GDP）比率將上升至約5.8％到6％之間，但他強調政府會嚴守財政紀律。

雖然國會批准政府債務與GDP比率上限為60％，但目前比率約53％，年底只會擴大至約56％。

(工商 )