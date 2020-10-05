漫威電影《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）8月28日因不敵大腸癌，43歲英年早逝，消息讓全世界影迷都心碎，而查德威克鮑斯曼的2個哥哥德瑞克、凱文，近期接受美媒專訪時，也透露弟弟在生命最後平靜地接受死亡，並曝光與查德威克鮑斯曼的最後對話。

「黑豹」查德威克鮑斯曼4年前就發現罹患大腸癌，他飽受病痛所苦仍強打精神拍戲，敬業精神令人佩服，查德威克鮑斯曼仍不敵病魔，在8月底過世，他2個哥哥近期接受《紐約時報》訪問時則透露，查德威克在過世前一天曾說：「老兄，我已經在第4期了，需要你幫忙帶我離開這場比賽」。

查德威克鮑斯曼似乎已發現自己時日不多，談話之間洩露出他已接受死亡，身為牧師的德瑞克，意識到病榻的弟弟已做好心理準備，原本他拼命為弟弟禱告「上帝，請你救救他」，從那時起就改為，祈求上帝讓他不再受苦，而隔日，查德威克就嚥下最後一口氣，離開人世。

其實查德威克鮑斯曼生前都對外隱瞞離癌的消息，直到他病逝後，查德威克的家人才發聲明證實，透露查德威克4年前就確診罹患大腸癌，並表示他是生命鬥士，一直都低調努力、堅持不懈，不放棄創作大家喜歡的作品。

(中時新聞網)