由藝術家林智信所創作的版畫《迎媽祖》。（台南市政府文化局提供／李宜杰台南傳真）

2020國慶焰火將於10日在台南登場，各單位緊鑼密鼓準備，打造最佳國慶焰火秀。其中，台南市政府文化局5日公布今年主舞台「戀愛廣場」視覺意象，不僅是歷來規模最大，還結合台南畫家林智信版畫作品《迎媽祖》，象徵後疫情時代，媽祖與眾神將守護寶島台灣。

2020國慶焰火舞台設計，南市府邀請台南在地藝術家周定賢操刀，善於「玩」舞台結構的他，以「雙十」為整體舞台外框主要視覺，並結合版畫《迎媽祖》，展現在地文化資產與民俗風情，及台南日常生活中的宗教禮儀。

周定賢堪稱「舞台魔術師」，長期於家鄉台南創作多樣化的舞台，同時也是衛武營國家藝術文化中心開幕啟用典禮、澳洲雪梨跨年煙火的合作藝術家。過去曾於2012年擔任「龍耀台南：火焰煙火秀」創意總監的周定賢，也曾為台北101大樓操刀設計跨年煙火施放結構，甚至被譽為台北101煙火安裝最安全、便捷的一次，因此此次接下重擔設計主舞台，備受期待。

文化局指出，台南為「眾神之都、藝陣之城」，具有豐富的無形文化資產，而林智信所創作的《迎媽祖》，除展現台灣主祭媽祖廟的儀隊文化，也傳達台南豐富的民情特色，因此也傳達了台灣永保安康、國運昌隆的概念。

文化局也說，今年國慶焰火施放地點為漁光島，台南市政府除規畫主舞台「戀愛廣場」外，也特別規畫3個副舞台，分別為「觀夕平台」、「1661台灣船園區」、「龍崗天橋」，當日預計有聯合學生儀隊、十鼓擊樂團、明華園戲劇總團、紙風車劇團等單位輪番演出，歡迎民眾來台南，度過最精采的國慶假日。

(中時 )