2013澳網腳踝扭傷☑️AO twist 2016美網腳踝扭傷☑️ UO twist 2020法網腳踝扭傷☑️RG twist 快要集滿四大公開賽了😆😆😆I am almost collect all the this twist of... 由 Su-Wei Hsieh 夢遊寫真人謝淑薇發佈於 2020年10月5日 星期一

台灣女網一姐謝淑薇在2020年法國網球公開賽女單止步第三輪、女雙止步16強，賽後透露自己法網前就腳踝韌帶受傷，備著止痛藥參加法網，所幸並未在比賽期間加重傷勢，她也自嘲自己在澳網、美網、法網都遭經歷過腳踝扭傷，只差溫布頓就要集滿四大公開賽。

謝淑薇透露自己差點錯過2020法網，她寫道：「上週四在打分訓練時，橫移的時候鞋子突然煞車停住，身體卻沒有停下，腳踝直接就向右扭過去，然後咖ㄧ聲，劇痛。當下坐到旁邊休息。然後拽著柺杖去看醫生。」

「醫生一邊看著儀器上的顯示一邊告訴我說我的韌帶斷了，要繼續打也可以，吃止痛藥看能不能擋住疼痛吧。上週五趕緊的拍了片，看看到底多慘？」謝淑薇繼續表示，「說萬幸是韌帶撕裂。比賽可以比的，止痛藥還是備著。妳這條韌帶以前斷過，然後長好了，還長了骨頭在附近。雖然今天表現不佳，沒辦法繼續法網之旅，但能在幾乎沒有疼痛下打完這幾場比賽，沒有造成更嚴重的傷勢，真的很幸運！感謝很多人的幫助，還有你們的支持，我們下次再見了。」

謝淑薇補充，2013年澳網、2016年美網及2020年法網都經歷了腳踝扭傷，快要集滿四大公開賽，但她不會輕言放棄，先好好休息再回到球場，「13年扭傷單打從23名下滑到150名外，16年扭傷單打從50多名下滑到100，20年要有新策略！命運實在很會捉弄人，但我偏偏就不妥協。」

(中時 )