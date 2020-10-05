台中市有19名印尼籍大一新生返回中部某大學上課，入住防疫旅館後，隔天竟有12人陸續出現發燒、腹瀉等疑似染疫症狀；市府緊急出動救護專車將學生送到各大醫院隔離治療。衛生局指出，目前快篩都呈現陰性，初步排除染疫可能；初步研判是食物中毒引起。

市議員黃守達說，網路上流傳10月初台中有10多名外籍學生出現發燒與上吐下瀉等症狀，疑似染疫；所幸經衛生局證實篩檢結果是陰性，初步排除罹患新冠肺炎；但不管是新冠肺炎還是食物中毒，衛生局應加強檢疫替代所的衛生安全，並公開資訊澄清謠言方能讓民眾安心。

台中市食品藥物安全處說，19名外籍學生食用替代所供應餐點，其中12人於10月1日晚間陸續出現發燒、腹痛、腹瀉等症狀；當日早午晚餐為替代所分別自3家餐飲業者外購，查獲有人員未戴工作帽及未辦理體檢、冰箱個人物品未專區放置等缺失，已責令業者限期改善。

食安處強調，因外購餐食並未多備1份留樣，無當天的食餘檢體可供檢驗，不過仍採集人體檢體7人(含廚工)、環境檢體15件送驗中，檢驗結果最快兩周後出爐；後續食安處除將配合觀光旅遊局進行替代所聯合稽查，也將進一步延伸稽查及抽驗相關配合供應餐食的餐飲業者，加強食安把關。

黃守達說，台中市9月底才發生學生集體食物中毒的事件，食品安全的管理不可不慎。大專院校開學後陸續有外籍大學生進入台灣，衛生局應該會同教育局、觀旅局，加強檢疫替代所的衛生安全，並適時公開資訊澄清謠言，才能讓民眾放心。

(中時 )