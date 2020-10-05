台北市長柯文哲日前參加「設市百年」，邀集歷任台北市長共襄盛舉，柯盛讚前總統馬英九「滿友善的人」，但對比以前曾嗆馬「爛」、並稱關前總統陳水扁是「汙辱台灣人」的態度，判若兩人。民進黨籍議員王世堅5日酸，柯想諂媚、拉攏藍軍及馬，這種不要臉的態度叫「賣某做大舅！」

王世堅說，瞧不起柯沒格調，為蹭聲量提高支持度，無所不用其極，本來北市建市百年是很有意義的活動，柯卻藉此想哄抬自身行情，「摸蜊仔兼洗褲」，邀集各方勢力的市長，拉攏藍去。

「賣某做大舅，連老婆都出賣！」王世堅酸，柯竟想向藍軍示好，明明台北市長選舉支持副市長黃珊珊，黃為柯拋頭顱、灑熱血，市政衝第一線，柯卻洗臉黃，不排除跟藍委蔣萬安合作，民眾黨明明像柯的老婆一樣，柯卻出賣老婆。

王世堅說，柯現在沒能力說服社會未來可參選總統，柯荒腔走板，舔共、毫無台灣意識，這傢伙憑什麼參選總統，忽藍忽綠、忽左忽右，到關鍵時刻白裡透紅，現在深綠痛恨柯，柯只好向藍軍靠攏。

他還說，別忘馬當初怎鬥爭扁，把扁徹底汙名化、抓起來，然後才找證據，馬說從沒干涉司法，並說對於扁案，司法要符合社會期待，可是私下卻做另一套，誰善不善良，不是柯這邪惡的人能判定，柯沒資格，柯是魔鬼，在魔鬼眼中，任何人都比魔鬼善良啦！

(中時 )