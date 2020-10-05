市場對於第二波疫情的來襲備感擔憂，美國眾所期待的新一輪財政刺激政策，進展依舊停滯不前，整體市場風險情緒不佳；當前黃豆價格受市場風險情緒的影響，勝過於基本面的供需，預期未來幾個月中國對於黃豆等農產品的強勁需求仍可持續，街口投信表示目前黃豆可謂「漲多修正、後續可期」。

目前台股交易、與黃豆相關的商品有街口S＆P黃豆ETF，日前於9月21日最高一度漲至16.38元，之後9月30日回挫至15.37元，5日股價收在15.89元，呈現跌深反彈走勢。

街口投信表示，歐洲的新冠病毒疫情再度升溫，英國、西班牙等國家陸續實施相關管控措施，以防止疫情進一步擴散，市場對於第二波疫情的來襲備感擔憂，美國疫情雖無歐洲嚴峻，但眾所期待的新一輪財政刺激政策，在兩黨意見存在巨大分歧下，法案進展依舊停滯不前，整體市場風險情緒不佳，除了風險性資產價格出現修正外，黃豆等農產品價格亦自高點回落，投資人伺機獲利了結出場。

不過，當前黃豆價格受市場風險情緒的影響勝過於基本面的供需，彭博社報導指出，依中國海關總署最新資料計算，截至今年8月底，中國合計進口110.62億美元的美國農產品，占年初中美第一階段貿易協議的目標僅30.24％，加以中國秋季糧食因洪災遭逢嚴重打擊，預期未來幾個月中國對於黃豆等農產品的強勁需求仍可持續，街口投信表示目前黃豆可謂「漲多修正、後續可期」。

(工商 )