台中市大里區益民路一段，路面長期挖挖補補，嚴重影響用路人，立委何欣純（右）5日在內新里長林清池的帶領下查看，指出已向營建署爭取，全案可望納入明年的「提升道路品質計畫」。（何欣純服務處提供／黃國峰台中傳真）

台中市大里區益民路一段長年坑坑洞洞，路面龜裂被民眾是「蛋殼路」，中市立委何欣純5日邀集民代及營建署等單位會勘，市府粗估該路段翻修需近2千萬元經費，何欣純表示該建設案已獲營建署同意，最快明年就可改善這條蛋殼路問題。

台中市大里區益民路一段，新仁路口至中興路二段口之間，共長約900公尺，因路面長期挖挖補補，嚴重影響用路人，立委何欣純5日邀集地方議員、營建署及市府建設局會勘，發現有多處柏油路面開挖後再回填的情形，也有如同蛋殼破裂的龜裂痕，令人慘不忍賭。

何欣純表示，該路段有立人高中及內新國小，更是通往內新橋要道，每日約有上萬人次使用，但有部分路面龜裂，也有因管線施工回填不佳，凹凹凸凸，危及用路人安全，應即改善。

市府初估，該段道路面積有1萬4千多平方公尺，翻修費用約需1千9百多萬元；何欣純表示，已向營建署爭取，全案可望納入明年的「提升道路品質計畫」，工期大約是半年左右，屆時就可改善蛋殼路問題。

(中時 )