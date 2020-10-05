林依晨透露至今做過最勇敢的事情是「決定進入演藝圈以及結婚」。(Netflix提供)

柯震東、林依晨主演的國片《打噴嚏》在台上映成績不俗，疫情期間仍橫掃近5000萬台幣票房，積極耕耘華語市場的Netflix今(5日)公布《打噴嚏》將獨家於10 月14日全球同步上線，對此，柯震東感性表示：「已六年沒演商業電影，粉絲卻沒離開，依舊支持《打噴嚏》，我真的非常感動！」期待電影於Netflix上線後，讓更多國家的觀眾可以看到。

柯震東分享近期最喜歡的超級英雄電影正是由奧斯卡影后莎莉賽隆主演的Netflix電影《不死軍團》，佩服影后演出高難度的「別人無法理解的痛苦」，對於自己在《打噴嚏》裡飾演的「不倒俠」即將與偶像登上同一平台，他覺得無比榮幸。

柯震東在片中為了贏得林依晨芳心，一句「為了妳，我要最勇敢！」成了打動觀眾的熱血金句。現實中的柯震東為了重返演戲之路，也勇敢突破了自己：「把《打噴嚏》買回來發行，是我目前做過最勇敢的事！」，此舉除了所費不貲的金錢投資之外，更重要的是，他必須在告別影壇多年後，重新面對觀眾、網路言論，以及過去的粉絲是否還在的現實。 他表示：「我過去很怕接戲，怕自己演不好，壓力很大，但現在確定這是我喜歡做的事，所以要突破恐懼、去嘗試不同的角色！」而女主角林依晨目前做過最勇敢的事情是「決定進入演藝圈以及結婚！」 如果可選擇角色，她最想演柯震東的「不倒俠」一角，因為勇敢熱血，可以守護自己所愛的人！ 片中一場她與柯震東吵架的戲，受現場氣氛所激，動了「真氣與真情」跟柯震東互罵到眼眶含淚，留下難忘的兩人精彩飆戲。

《打噴嚏》以熱血劇情鼓舞人心，柯震東表示電影上映後，收到許多觀眾迴響：「很久沒有為了自己喜歡的事情付出勇氣跟毅力，從《打噴嚏》裡重新得到到追尋夢想的勇氣！」更有觀眾因看電影而有了告白的勇氣，雖然最後失敗卻一點也不後悔，這些粉絲的回饋都讓柯震東非常感動。對於《打噴嚏》即將透過Netflix與全球190國觀眾見面，林依晨表示：「希望喜歡我或還不認識我的人都可以來看《打噴嚏》！這種機會以前根本沒有人敢想像，現在真的非常幸福。」柯震東也興奮地說：「這幾年Netflix一直陪伴著我，現在居然可以在上面看到自己的作品，還可以讓各國的觀眾看到，真是一件很神奇的事，覺得很感動！」他透露自己是個追劇狂人，可以「從起床追到睡覺，完全不出門」，今年已追了《雨傘學院》、《梨泰院》、《愛的迫降》等，他也期待有更多觀眾可以透過Netflix觀賞《打噴嚏》來認識他。

(中時 )