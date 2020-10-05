長期致力於社會福利的林蘭生慈善基金會，加入食物銀行聯盟店行列，5日開幕，將服務霧峰地區經濟弱勢家庭，提供食物物資，預計每月增20戶弱勢家庭受益，社會局副局長陳坤皇感謝林蘭生慈善基金會的善舉，代表市府頒贈感謝狀。

食物銀行的概念，就是透過食物銀行的這個平台，將民眾或企業捐贈的食物貨物資，轉交到需要者的手裡，社會局指出，林蘭生基金會長期協助政府，致力於社會福利服務，此次加入聯盟店後，與社會局資源更綿密結合，可就近照顧霧峰區受助家庭。

林蘭生慈善基金會執行長林益銘表示，林蘭生基金會是霧峰林家頂厝林紀堂的第五子林蘭生，因英年早逝，其母林許悅將其應得財產半數捐出所創立；林蘭生基金會看到霧峰地區長者需求，開辦長春快樂學堂、日間托老服務、長照輔導課程、開辦育幼院收容弱勢孩童等，過程中也發現弱勢家庭缺乏食物物資，因此早在10年前就設立相關食物銀行機制。

中市社會局副局長陳坤皇表示，台中市自104年就與民間單位，協力推廣社區型食物銀行，至今已有16家，今成立第17家，如此連結政府和民間愛心和服務資源，才能建構更綿密的安全服務網絡，盼各界共同響應關注、愛惜食物議題，一同加入食物銀行行列，協助弱勢家庭脫離困境。

(中時 )