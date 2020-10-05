江啟臣、李乾龍與各宗教團體代表合影。（文傳會提供）

國民黨啟動2022選舉各任務編組的基層組織重整，下午先召開宗教事務委員會工作會議，黨主席江啟臣頒發聘書給各宗教界代表、委員會顧問及委員。江啟臣表示，宗教對社會、政治都有巨大影響力，他認為宗教應有三個重要角色與功能，包括淨化人心、教化社會及文化傳承，一個正派正直的政黨也應具備同樣的角色與功能。

江啟臣也說，國民黨成立宗教事務委員會，代表對宗教的肯定與尊重，也希望藉由這平台，傳達國民黨的理念與想法，並獲得宗教界的反饋，瞭解自己的不足之處。

江啟臣下午與祕書長李乾龍、組發會主委李哲華、立委李德維等人一起出席宗教事務委員會工作會議，江逐一頒發聘書予兼任宗教事務委員會主委的李乾龍，以及包括中國佛教會前副理事長明光法師等代表宗教界的多位副主委、顧問及委員，期盼未來加強與宗教界之間的互動。

江啟臣致詞表示，世界歷史與宗教息息相關，台灣的政治人物也非常尊重宗教信仰，但不代表宗教界不會遇到政治上的問題，有時政府的政策理念與宗教界不同，就需要大家坐下來談，例如上屆立院審查同婚法案期間，立委就經常面對不同宗教信仰的不同主張。

江啟臣強調，台灣社會對宗教信仰的依賴很深，各地宮廟數量也相當多，作為台灣主要政黨，國民黨絕不能忽略宗教界，成立宗教事務委員會除了代表重視宗教界，也希望藉此平台有更多互動，包括傳達正確的國家觀念、國民黨理念，未來共同為台灣社會盡一分心力。

李乾龍表示，台灣社會能夠如此和諧融洽，宗教界發揮了很大的影響力，他和兒子信仰神農大帝，太太是惟覺法師的弟子，兩個女兒則信奉基督教，顯示台灣能夠無分宗教，大家共同安居樂業。若有災難發生時，宗教界總是第一個發揮愛心與穩定人心的力量，他也是宗教界的一份子，國民黨立足台灣，願意追隨大家，為這塊土地而努力，未來也會為宗教團體法而努力。

李乾龍強調，民眾不希望兩岸情勢緊張，陷入戰爭危機，國民黨雖然目前非常艱苦，但仍要拿出堅定意志來制衡執政黨，努力維持兩岸和平，希望台灣這塊福地不要戰爭，也希望大家不分宗教，齊心為台灣打拚，共同祈福讓台灣能度過當前的危機。

國民黨為布局2022年選舉，正重整各工作委員會，黨中央今天先重聘宗教委員會成員，也將在各縣市成立宗教委員會。

組發會李哲華指出，國民黨目前任務編組的工作委員會，有青年、婦女、新住民、原住民、勞工、客家、宗教、醫療、工商、農田水利及農漁會等等各領域或社團，這些委員會都有很廣的人脈、專業，若能進一步志工化，且就其專業領域所需，提供政策或立法等需求，由黨中央協調立法院黨團促成，最能直接反映民意所需。

他說，以往各工作委員會都自掏腰包，沒任何業務費，他已簽報明年起每個委員會撥3至5萬元、約等同一位專職黨工薪資的業務費供其運用，全力為2022備戰。接著要成立的還有台澎金馬同鄉會、退休公教警消工作委員會，前者主委由各同鄉會推選，後者則由曾任考試院祕書長的「中華民國公教軍警暨退休人員聯合總會」副總會長林水吉擔任。日後視不同族群，也將成立工作委員會，例如現在養寵物的人多，也可邀飼主及關心此議題者成立委員會。

(中時 )