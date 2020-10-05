存在著力量的行情波動，是有跡可循的；沒有特別的攻擊力量存在，股價往往只是隨機漫步。

有著資金力量進入的時候，股價的表現會有三個狀態：一開始會有題材性的主流股帶動，人們往往朗朗上口的討論著未來的趨勢，就像是AI、5G、風力發電，看著股價一一往上飆漲，投資大眾開始相信這些產業就是未來的趨勢。即使你告訴對方，那些就像是以前的太陽能、航空城、機器人，一切都只是市場的話題而已，但聽到了人還會笑你不懂未來產業趨勢。

第二階段，市場風向會跟著營運狀態跑，接到大訂單、月營收大幅成長、單月賺贏一季、一季盈餘勝過去年全年的財報，變成了重要的財經新聞。股價開始輪動到各個產業，不僅僅只有電子股，傳產摸到業績成長的邊也可以大漲一波，人們開始尋找明日之星，因為一週可以賺得到的，可能比以前一個月還多；即使是好公司還沒有漲過的已越來越少，但沒多少人意識到資金力量已經漸漸到達頂峰狀態。

第三個時期，只要會漲的就是好股票了。沉寂已久的族群，基本面並沒有什麼實質改變，只是因為低迷了很久，透過時間的沉澱讓籌碼趨於穩定，市場上的投機資金開始炒作更多話題。以前人人喊打的，在這個時期都變成轉機，漲幅驚人的原因是因為價格已經很低，隨便拉抬到票面都可以超過一倍。

而投資人往往是慢一步驟的。

在第二階段的行情才開始找明星產業，在最後時期才以為這算是資金輪動，等到了三個階段都過去才又回頭開始找起漲的機會。

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如何判斷資金力量是否還在？

扣除長期投資不動的股權之外，會長時間在股市裡交易的散戶力量，無法引起股價的大幅波動。所以當攻擊意圖的資金進駐(或者人們習慣稱之為主力)，最明顯的跡象就是突破、創新高、用力拉抬、飆股出現。

如果這樣的資金更多，就會飆股滿天飛，妖股漲五倍以上的也會現身；權值股、高價股也隨之強勢，就是大型法人也身在其中拉抬股價的跡象，人們惋惜「當初沒有好好的長期投資台積電」這一類的想法，促使績優股有更強勁的表現。

但是，力量還是會有竭盡的一天，如果上述的現象開始逐漸的消失，代表的就是資金力量的退卻。

不過，多頭的趨勢存在的越久，人們越無法判斷資金力量是否還在，因為多頭趨勢的過程中也有休息，曾經因為這些休息而急忙短線停損的人們，漸漸養成了「只要有耐心，股價還是會再漲回來」的感受，也逐漸失去了風險意識；往往大盤的一根長黑，後來又漲上去，就像是小叮噹的地震訓練機一樣，次數多了就沒有感覺。

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真正的風險來自於人性

當趨勢改變了時候，所有思維邏輯都得要跟著改變。在多頭時期，就算遇到了虧損也很容易股價又漲上去，所以人們開始認為，當初就應該要波段持有，做太短才是賺不到大錢的原因，經驗法則帶來了感覺、感覺影響了作法，讓「框架效應」發揮到極致。

人的性格，在「獲利狀態下習慣避險、虧損狀態下卻傾向冒險」。賺錢的時候害怕到手的鴨子又飛了，急忙獲利了結，虧損的時候不想實現，卻決定勇敢冒險的跟它拚了，這是最後做到主跌段的原因。明明當初剛剛開始進入股市的時候，目標就是去頭去尾取魚身，立志要做主升段，卻在空頭市場裡做了主跌段，還得要再三的用未來產業趨勢來安慰自己續抱。

把這些人性的特點加總，最終會得到失望的結果。

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K線的力量判斷

K線的判斷，重點往往不是顏色，而是高低價格。如果資金攻擊的力量存在，就會看到股價越來越多創新高；如果敢持續創新高的股價越來越少，就代表市場資金沒有意圖要拉抬股價，就應該要提高風險意識。

對於技術分析來說，不要為了預測未來的多空而學，其實你只需要判斷到底現在有沒有力量要拉抬股價就好，這樣也就夠了。「多空雙做、不能做多也可以放空」，這些都是商業語言，你應該要做的是等待最佳時機才出手，而不是隨時掌握脈動想要多空雙贏。

本文由PressPlay專欄作家林家洋授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)