5日流感疫苗全面開打，嘉義縣長翁章梁帶頭接種，鼓勵符合條件的民眾施打。（呂妍庭攝）

5日流感疫苗全面開打，4家醫院代表也率先接種。( 呂妍庭攝）

衛生局邀請75歲長輩及教師代表一起參加啟動儀式，揭開流感疫苗接種序幕。( 呂妍庭攝）

衛生局邀請75歲長輩及教師代表一起參加啟動儀式，揭開流感疫苗接種序幕。( 呂妍庭攝）

5日流感疫苗全面開打，嘉義縣政府許多符合施打條件的公務人員排隊等候接種。( 呂妍庭攝）

5日流感疫苗全面開打，嘉義縣長翁章梁帶頭接種，鼓勵符合條件的民眾施打，今年嘉義縣共採購四價流感疫苗13萬8000多劑，接種對象除以往8大族群外，嘉縣首度把高中職以下教職員納入接種對象，教職員只要出示帶職證明或教師證證明在嘉義縣工作，就能免費施打疫苗。

今翁章梁邀請4家醫院代表及疾病管制署南區管制中心副主任陳紫君共同啟動「保護嘉人即刻行動-流感疫苗開打」記者會，會中由翁章梁帶頭，率先接受流感疫苗接種，並邀請75歲長輩及教師代表一起參加啟動儀式，揭開流感疫苗接種序幕。

嘉縣衛生局指出，今年接種對象除與去年相同包括50歲以上等八大對象外，校園是流感疫情群聚高風險族群，高中職以下學生皆納入公費流感接種對象，另翁章梁已特別指示衛生局採購四價流感疫苗提供高中職以下教職員全面接種。

衛生局說，嘉縣流感施打率，禽畜業人員幾乎100％，另醫事人員也近9成，學生約85％，65歲以上老人家約55％左右，尤其今年因新冠肺炎，主動要求或詢問施打條件的民眾明顯變多，可預期今年的接種率會比往年高，不過以往6個月以上，3歲以下幼童的接種率都不高，呼籲家長為了孩子健康，應盡早完成接種。

為提高接種的便利性，嘉縣共設了438個社區接種站及78家合約院所，只要攜帶健保卡皆可完成接種服務。隨新冠肺炎疫情延燒全球，專家指出同時感染流感與新冠肺炎，恐讓新冠病毒傳染力增加1倍以上。

面臨流感與新冠肺炎雙重威脅，縣府為服務失能長輩，由衛生所提供預約到宅接種服務，另家中滿75歲長輩可免費再接種肺炎鏈球菌疫苗，同時接種「左流右肺」雙重保護，至於工商事業團體符合接種對象人數達30人以上者也可向各地衛生所預約到點服務。

(中時 )