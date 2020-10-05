你已為 iPhone 升級 iOS 14、為你的 Apple Watch 升級 watchOS 7 了嗎？或許也是網路上那一大群因為設備升級變得超耗電的悽慘網民，你並不孤單。蘋果在官網上公布了因為升級 iOS 14、watchOS 7 可能導致的 7 大問題，並且提供了解決方案。但是很可能解決方法並不會讓大多數使用者感到開心。

蘋果更新官網指出，目前已經升級到 iOS 14、watchOS 7 的用戶，可能會遭遇以下 7 種情況：(1)在Apple Watch健身應用中曾經啟用過 GPS 來記錄鍛鍊過程的 GPS 路線圖遺失；(2)活動紀錄、心率等跟健康相關的 App 可能無法在 Apple Watch 啟用或是載入過往數據；(3)健身或是健康App無法在 iPhone 中啟用或是載入數據；(4)健康或是健身App在 iPhone 中呈現的數據存儲量不正確；(5)Apple Watch中「活動紀錄」App的數據儲存容量不正確；(6)iPhone的健康App中缺少來自 Apple Watch 所收集的環境音量資料；(7)

Apple Watch或是iPhone更為耗電。

蘋果指出，如果你碰到上述 7 種情況中的 2 種，就建議你執行以下修復程序。主要包含幾大程序，第一是將 Apple Watch 以及 iPhone 之間解除配對。第二，確認 iCloud 設定並且進行備份；第三，將 iPhone 中所有的資料與設定重置，也就是清除所有內容和設定的意思；第四，透過 iCloud 備份將 Apple Watch 以及 iPhone 當中的資料恢復。

好消息是你不需要等候蘋果推出全新的 iOS 14 以及 watchOS 7 更新程序，就可以讓手機跟手錶恢復正常，但壞消息是你必須清除 iPhone 跟 Apple Watch 上的所有資料跟設定。這是不是令人很崩潰？

(科技)