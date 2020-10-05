台中市議員王立任、陳成添、陳清龍5日針對「台中市推廣植樹成果」專案報告內的「營造友善樹木城市」提出抨擊，指近期中市校園內看到樹木被「斷頭」樣貌；市政府應提升目前樹木修剪作業要點，將修剪樹木管理規範擴及整個市政府及所屬機關都要遵循。市長盧秀燕說，很有建設性，她會要求局處研議，加強路樹修剪管理。

王立任表示，建設局在今年7月新聞中回應,，「台中市樹木修剪須由取得認證者執行，並具景觀專業背景的監看老師現場指導，不會有「濫剪」情事發生」。然在，8／8日西屯區永安國小，及9／12日在豐原合作國小，均發生樹木遭斷頭式修剪狀況，明顯不符合修剪規範。

王立任當場要求市長盧秀燕應將現行作業要點規範的「台中市政府建設局及所屬機關」，擴大提升為整個市政府及所屬機關，未來全市修剪樹木的標準一致；讓台中市成為真正的「友善樹木城市」。盧秀燕市長在當場允諾並責成黃國榮副市長協調後續相關作業。

建設局表示，為打造友善樹木環境，市府將修改｢臺中市政府建設局及所屬機關公園內植栽及行道樹修剪作業要點｣，改為市府及所屬機關均適用的植栽修剪作業要點，以利各機關遵循。

農業局強調，依「台中市樹木保護自治條例」規定，將請教育局盤點校內符合自治條例第3條各款規定的老樹，並提報農業局認定、公告列管，經農業局公告列管的受保護樹木；若有需砍伐、移植、損毀，應由農業局提送中市樹木保護委員會審議，許可後始得辦理。

(中時 )