台灣勞工大聯盟總工會成立滿周年，5日舉行台中市北屯區新館落成揭牌儀式，台灣勞工大聯盟總工會理事長陳瑞懷著「入厝」的心情，開心地說，「終於有自己的會館了！」，副市長令狐榮達代表市長盧秀燕出席揭牌典禮，見證新館啟用，氣氛熱絡。

台灣勞工大聯盟總工會理事長陳瑞指出，總工會成立，要感謝所有幹部投入心力及籌措資金，歷經1年規劃、整修及改建，終於成立新館，規劃辦公區及會議室，將持續辦理教育訓練，加強保障勞工權益、提升職業技能，實踐提升勞工知識技能、勞動條件及經濟地位。

副市長令狐榮達說，台灣勞工大聯盟總工會所屬48個基層工會，共有6萬多名會員，感謝總工會為台中勞工爭取權利，配合市政投入各項勞工服務，並以幹部傳承及年輕化為目標，積極推動青年事務，市府將持續做勞工最堅強的後盾，與工會團體攜手營造青年友善勞動環境。

勞工局長吳威志表示，盧秀燕上任後成立「青年事務諮詢委員會」，傾聽青年想法，打造安全、和諧、有保障的勞動環境，感謝總工會在疫情期間，提升工會服務品質，創設會館，維護所屬會員工會及勞工朋友權益。

(中時 )