嘉義縣義竹鄉光榮國小興建逾50年的溪洲校舍，14年前被裁併後閒置至今，因建物仍保留完整結構樣貌，去年學校申請列入108年度校舍建物文化資產鑑定，但經審議委員檢視後，認為未具文化資產保存價值，目前由義竹鄉溪洲社區發展協會認養，希望藉由培訓農村營造人力，整合居民需求，將閒置空間活化再利用。
溪洲社區發展協會總幹事柯宗志表示，溪洲校區是由一群為熱血村民為了後代，一點一滴辛苦募資購地建校，校區內的校舍保存原有日式工法及木製材料，還有兒時記憶的磨石子大象溜滑梯，對村民而言深具意義，因學生日益稀少，溪洲校區民國95年被裁併後，志工定期巡檢及清潔維護，大家聽聞縣府計畫拆除，為這些地上物請命，盼能保留。
逾50年的溪洲木造校舍，經居民請命保留，日前校方研商決議留下，而其餘部分，5日下午光榮國小校長邱玉燕、縣府人員會同溪洲社區發展協會幹部到溪洲校舍勘查，雙方達成共識，以「安全」為第一，之後校方會在校區設告示牌，提醒外地來的民眾不能擅自進入。
邱玉燕表示，校區內如盪鞦韆等遊具，亦不符合法規安全規範，除大象溜滑梯、籃球架外，其餘遊憩設施會全部拆除，另，校區內的教具室及廁所，未來社區發展協會申請計畫時，可能都會用到，也都暫且留下。
柯宗志說，目前社區會想辦法籌措經費，進行整修，一步步讓老舊建物做有效利用。
(中時 )
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