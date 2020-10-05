弒母的布農族男子李忠鎮。(張家榮攝)

弒母案共犯翁聖文。(沈明杰攝)

他為了遺產，六親不認狠虐母致死。1997年2月3日晚間，台北市北投區發生一起駭人聽聞的弒母慘案，花蓮原住民男子李忠鎮因覬覦母親財產，夥同老闆聯手將母親刑求致死，兩人甚至還將死屍送醫急救，遭醫生識破報警。在審判期間2人一度被求處無期徒刑，未料，法院勘驗驗屍報告認定兩人僅「毆打」並無殺人動機，翻案以過失致死罪判有期徒刑9年，引起社會譁然。

據了解，李忠鎮為布農族原住民，翁聖文則為其工作地方的老闆。1996年10月間，李父死亡後，在翁聖文的幫忙下，李忠鎮找到久未聯繫的母親和大妹李秋香，並將2人接到北投共住，翁伺機而動，出面替李家處理遺產問題。翁得知李母在花蓮的11筆山坡保留地，大約2甲，公告地價約1000多萬元，於是向地下錢莊借了400萬元，替李母支付土地增值稅，並與李串通事成之後，2人平分這些財產。

而被接來北投同住的李母事實上形同被軟禁，而李男的妹妹似乎已察覺翁男的計謀，於1997年1月19日離家出走後，李男對於妹妹的失蹤相當氣憤，懷疑是母親故意指使，多次對其母拳打腳踢，翁見計謀可能被識破，不願徒勞無功，同月31日從花蓮辦妥土地相關手續後，返家時即對李母施暴。

李忠鎮因不滿妹妹取走過世父親的印章和存褶不知去向，怪罪是母親叫妹妹躲起來，讓他領不到遺產。便憤而拿繩子把母親雙手捆綁，母親當時大叫，他遂到浴室拿毛巾塞住其嘴，接著共犯翁聖文用警棍、開山刀背把母親打得遍體鱗傷，還拿刀子朝後背猛劃幾刀，直到母親暈倒才停手。2人甚至故弄玄虛，將已死亡多時浮現屍斑已發臭的母親送醫急救，被醫師察覺有異，通知警方前往處理，此案件才曝光。

初步調查時，李男堅稱，母親是遭翁聖文下毒手殺害，自己只是幫兇，但翁嫌否認犯行，兩人說法出入甚大。警方偵訊後，仍依殺人罪嫌將兩人移送士林地檢署偵辦。

士林地方法院經審查後，於1998年6月18日宣判此案，合議庭法官認定兩人僅是毆打張金玉致死，沒有殺人故意，推翻前判決，以傷害致死罪判處兩人各有期徒刑九年。此判決結果與檢方認定兩人共同殺人並求處無期徒刑的起訴內容，相距甚大，一度引起爭議。

合議庭庭長認為，死者驗屍報告顯示死因是硬腦膜出血，兩名被告下手時顯然並沒有想要致張金玉於死地。因此法官推翻檢方認定兩人是故意殺人的起訴內容，改判兩人傷害致死罪。

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(中時新聞網)