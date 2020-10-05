第1屆南投巧克力咖啡 節，將於9日與茶博同步展開。（廖志晃攝）

妮娜巧克力夢想城堡，在世界巧克力比賽得獎無數！（廖志晃攝）

南投縣長林明溱，推薦優質巧克力。（廖志晃攝）

南投縣長林明溱（中），推薦優質巧克力。（廖志晃攝）

巧克力咖啡節，將由女僕裝扮的服務人員分送巧克力。（廖志晃攝）

第1屆南投巧克力咖啡節，將於9日與南投世界茶業博覽會同步展開，會場規畫黑色魅力等4大主題展館，讓遊客了解巧克力與咖啡的歷史與文化；縣長林明溱表示，巧克力和咖啡是縣內新興產業，希望藉此行銷，因此同時推出「縣長咖啡」促銷。

南投巧克力咖啡節，5日在縣府揭開序幕，包括縣議員蔡孟娥、曾振炎、張嘉哲、仁愛鄉代理鄉長王源鍾、觀光處長陳志賢，南投縣觀光產業聯盟協會理事長魏振宇、台灣民宿協會理事長彭成裕，及18℃巧克力工房董事長茆晉詳等人都到場支持，肯定縣府將巧克力與咖啡產業結合茶博會，帶動產業發展。

林明溱表示，南投世界茶業博覽會，每年參觀人數及營業額屢創新高，為行銷巧克力與咖啡，今年特別與茶博會結合，將巧克力、咖啡與茶等特色飲品同場呈現，讓更多人認識南投優質農特產品；今年也以國姓鄉與魚池鄉的優質咖啡，推出限量版「縣長咖啡」禮盒。

南投巧克力咖啡節規畫4大主題館，包括產業展售館、咖啡主題館、巧克力主題館、黑色魅力體驗館；產業展售館邀請20多家在地咖啡小農及在地巧克力品牌現場展售，只要購買品味杯，即可免費品嘗所有參展攤位的精品咖啡。

咖啡主題館從衣索比亞發現第一株咖啡豆開始，到流行全世界的咖啡文化；巧克力主題館則以「奇幻世界的巧遇」為主題，從可可種植、自然史、文化、健康、製作流程，引導遊客認識巧克力的歷史與文化。

黑色魅力體驗館豐富多元，頂級巧克力百匯可以一次品嘗數家南投巧克力品牌的特色；還有手作巧克力DIY體驗，及巧克力味覺之旅。黃金無限cafe，提供6種南投在地的得獎咖啡；

主題展館入口處設置巧咖廣場，邀請18℃巧克力工房、Conas 妮娜巧克力夢想城堡、國姓鄉農會九二咖啡設置快閃店，推出限定商品及驚喜優惠，讓遊客一次購足。

另外，推出4條具有巧克力及咖啡元素的小旅行路線，只要住宿南投合法民宿旅館，即可免費參與價值1000元的遊程，採預約報名，額滿為止。10月17、18日，以巧克力及咖啡主題，推出五糕台野餐會及高貴不貴下午茶。

(中時 )