流感疫苗開打，南投縣衛生局5日前進名間鄉松柏嶺集會所，由副縣長陳正昇率先示範接種疫苗；衛生局長黃昭郎表示，今年公費疫苗施打對象，取消先後排序，因此請符合條件民眾，就近到衛生所或醫療院所施打。

陳正昇表示，新冠肺炎疫情尚未結束，除了遵守新生活運動，配戴口罩以及保持社交距離外，更應注意保護身體的健康；每年10月至隔年3月是流感好發的高峰期，接種流感疫苗是預防流感最有效的方式，鄉親若符合公費施打的條件，應踴躍接種疫苗以避免流感。

黃昭郎表示，今年衛生局購置13萬7000劑的疫苗，若以全縣人口覆蓋數量計算，可達到27.5％，這樣的比率能夠有效確保社區防疫的安全；另外，往年公費疫苗施打對象，有安排先後順序的差別，今年則將排序取消，因此，如果符合公費施打條件的民眾，請持健保卡至衛生所，或102家流感合約醫院及診所接種。

疫苗接種除自費施打外，如果符合公費流感疫苗接種對象，如50歲以上成人（59年次）；出生滿6個月至五專三年級以下學生族群；高風險慢性病患、肥胖者BMI≧30；罕見疾病患者、重大傷病患者；孕婦及家中有6個月以下幼童之父母等皆可免費接種。

流感病毒傳染力強，感染後容易併發重症的心肌炎、腦炎、肺炎等疾病，嚴重時可能造成死亡，一般人接種流感的保護力達30-80％，接種流感對健康成年人達70-90％保護效果，對老人則降低50-60％嚴重性併發症及減少80％死亡率。

此外，為提供接種可近性及便民服務，縣府亦請各衛生所及醫療院所，在社區活動中心、關懷據點、發展協會等，廣設社區接種服務，如果企業、工商團體、社區管委會等單位，揪團人數達35人，衛生所可提供便利接種服務， 請撥打衛生局專線（049）2220904或免費防疫專線1922洽詢。

(中時 )