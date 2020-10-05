當警察後盾 市議員協助改善派出所空調設備 19:182020/10/05 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市議員陳錦錠協助爭取經費改善中和警分局中和派出所會議室及餐廳空調設備。（陳錦錠服務處提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市議員陳錦錠協助爭取經費改善中和警分局中和派出所會議室及餐廳空調設備。（陳錦錠服務處提供） 警察24小時輪值維護民眾生命、財產安全，新冠肺炎疫情期間更協助政府防疫工作，新北市議員陳錦錠協助爭取經費改善中和警分局中和派出所會議室及餐廳空調設備，提升警員工作及用餐環境，不僅對警察表達感謝之意，也可提升警政工作服務品質。 陳錦錠表示，警察工作相當辛苦，上下班尖峰時段須疏導交通，還要維持社區治安、巡邏等，為體恤警員在外奔波辛苦，協助爭取改善相關空調設備，讓警察可以專注於警政工作，創造民眾更好的居住環境與安全。 (中時 ) #工作 #警察 #設備 #空調 #陳錦錠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 市議員關心天外天劇場去留 文化局：尊重文資審議與文化部裁決 13:232020/10/05 生活 中市議員王立任針對路樹修剪提建議 盧秀燕：要求局處研議 14:232020/10/05 生活 酒店茶行連遭砸 高雄市急拔轄區6名偵查隊長及所長 23:472020/10/04 社會 經濟部網路警察指稱棄單涉詐欺 警：小心簡訊詐騙 18:332020/10/05 社會 燕窩月餅空運來台未拆發霉 綠議員槓標示不清 17:012020/10/05 生活 高雄酒店茶行連遭砸 昨撤換6警官引基層議論 今2分局長互調 16:482020/10/05 社會 《國際社會》疫情拉警報 紐約市9郵政區周三可能關閉 10:002020/10/05 財經 泰安雪霸甜柿結合歌唱比賽 邀請民眾同歡 16:162020/10/05 寶島 市議員關心近期地震 民眾未收警報 盧秀燕：依各縣市設定級數通知 12:562020/10/05 政治 傳文資份子在白晝之夜陳抗 北市府加派百位警力協助維安 11:142020/10/04 社會 社會熱門新聞 直擊》機車國道超狂「叼菸蛇行」 警攔不停 慘害10車連環撞 - 社會 公園溜滑梯口驚見褲半脫四腳獸 網腦洞大開：小夫我要進來囉 - 社會 雲林孝子被父持棍活活打死 鄰居聞噩耗嘆：都因他太孝順 - 社會 叼菸男騎車闖國道害10車慘撞 被爆3天前才「翹腳騎車」同路段 - 社會 正妹僅穿蕾絲開門取餐 他猛盯「兩粒」慘遭負評狂喊：錯了嗎 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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