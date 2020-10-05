新北市議員陳錦錠協助爭取經費改善中和警分局中和派出所會議室及餐廳空調設備。（陳錦錠服務處提供）

警察24小時輪值維護民眾生命、財產安全，新冠肺炎疫情期間更協助政府防疫工作，新北市議員陳錦錠協助爭取經費改善中和警分局中和派出所會議室及餐廳空調設備，提升警員工作及用餐環境，不僅對警察表達感謝之意，也可提升警政工作服務品質。

陳錦錠表示，警察工作相當辛苦，上下班尖峰時段須疏導交通，還要維持社區治安、巡邏等，為體恤警員在外奔波辛苦，協助爭取改善相關空調設備，讓警察可以專注於警政工作，創造民眾更好的居住環境與安全。

(中時 )