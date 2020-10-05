美國總統川普日前爆出確診新冠肺炎，目前仍在醫學中心接受治療，但也讓一些政軍人士憂心，美國權力中樞短暫性混亂，加上大陸軍機頻擾台，共軍是否可能趁機攻打台灣？對此，國民黨立委、退將吳斯懷直言，要避免這種情況發生，他觀察情勢沒這麼嚴峻。

共機在中秋連假期間，3度來台，侵擾台灣西南海空域，國防部則派出巡邏兵力、戰機攔截，並以防空飛彈追監，進行緊急應處，並多次呼籲國人勿慌張。

吳斯懷今在立院接受《中評社》專訪指出，染疫一事引起全世界關注，相信美國本身也很緊張，美軍在第一時間，2架波音「E－6B水星」緊急升空，一架在美國東部海岸飛行，另一架則在西部俄勒岡州上空出現，顯示美國政府的國家機器馬上就開始運作，防範可能對手的任何反應。

對於外界關注「中國大陸是否可能趁機武力攻台？」身為退役陸軍中將的吳斯懷說，情勢還沒有這麼嚴峻，但要避免該可能性發生，他也說，相關傳言都有，他還是那句老話，「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」。吳斯懷也坦言，川普染疫治療中，共機近來的武力威嚇作為是不智的，「美中台」3邊動盪情勢，應要等到川普康復，美大選完才會出現和緩。

最後吳斯懷更強調，周邊情勢，皆取決於政府智慧如何應對進退，台灣要更謹慎。

(中時新聞網)