在手機、網通、筆電全產品線拉貨暢旺下，晶技（3042）9月營收以11.77億元、創下睽違8年的單月歷史新高，9月營收年增率高達39.37％，比上個月成長17.1％，第三季營收為31.39億元，季增率達24.36％、比去同期成長率逼近3成，前9月營收為78.14億元，也比去年同期大增3成。隨著晶技新產能已經開出，加上蘋果新產品也已經上線，法人認為10、11月營收都還有繼續走高的空間。

(工商 )