全產品線拉貨暢旺 晶技9月營收創單月歷史新高 19:192020/10/05 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在手機、網通、筆電全產品線拉貨暢旺下，晶技（3042）9月營收以11.77億元、創下睽違8年的單月歷史新高，9月營收年增率高達39.37％，比上個月成長17.1％，第三季營收為31.39億元，季增率達24.36％、比去同期成長率逼近3成，前9月營收為78.14億元，也比去年同期大增3成。隨著晶技新產能已經開出，加上蘋果新產品也已經上線，法人認為10、11月營收都還有繼續走高的空間。 (工商 ) #晶技 #月營收 #產品線 #拉貨 #年增率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鮮活9月營收首破5億大關 創歷史單月新高 16:422020/10/05 財經 國防訂單穩 全訊9月營收雙率雙增 17:212020/10/05 財經 拉貨潮重啟 被動元件廠續開趴 04:102020/10/05 證券．權證 資金潮襲捲房市 9月六都買賣移轉創房地合一新高 16:222020/10/05 財經 群電9月營收以35.64億元 再創歷史新高 15:022020/10/05 財經 華為搶攻筆電市場 目標營收百億美元 11:102020/10/05 財經 《電腦設備》西勝9月營收月減近2成 Q4業績「芯」發動 10:342020/10/05 財經 瑞穎新客戶、產品加持 Q3營收創單季新高 18:102020/10/05 財經 需求增溫 恆大、三芳營收推進 11:102020/10/05 財經 致伸9月份合併營收72.3億元 今年新高紀錄 16:002020/10/05 財經 財經熱門新聞 中芯自曝遭美鎖喉 台半導體大咖赴陸奮鬥撐得住？ - 財經 後悔沒長抱台積電？小心資金退潮 主升段變主跌段！ - 財經 科技股神話殞落？外資看歷史數據 驚爆有20％空間反彈 - 財經 台積電3奈米將投產… 台電兩年砸近1,500億 穩供電 - 財經要聞 - 工商時報 銀行錢太多 九成房貸 重出江湖 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。