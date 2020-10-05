國民黨革實院長羅智強近期遭蘇嘉全、謝長廷等人提告求償上百萬元，又因2018年北市議員選舉306元等4筆小額捐款，恐遭監察院開罰最高120萬元，卻有媒體人質疑藍營無人聲援羅。曾因選舉文宣挨告入獄的國民黨副祕書長張雅屏在臉書以「圍剿、清洗、羅智強」為題發文，並以「過來人」分享經驗說「進修可以留三分頭，不用剃光。」

張雅屏發文內容如下：民進黨納粹化的過程，正在台灣上演。從無事生波，到小題大作，最後就是直接人間蒸發。

2014年還在國民黨執政下，被綠營掌控的年輕一輩司法院檢系統，就辦藍不辦綠（同時發生的屏東與南投縣長選舉文宣案為例https：／／reader.turnnewsapp.com／ctwa／2051a／c82801／q1rxqv8ymduxqv8wmtvfmq2／share），迄今應中立的監察院開始拿羅智強開刀，其實一點也不驚訝。

李恆隆備妥二億，牽扯多位立委，被開刀的立委與傳聞中在名單上的立委，還少了許多。

https：／／www.chinatimes.com／amp／newspapers／20200924000491-260106

奕智博案傳聞牽扯許多立委助理，也不了了之。https：／／news.ltn.com.tw／news／ society／paper／1402647

智強兄是戰將，也是個人相識近二十年的友人，一同創辦青年團，打過二次總統大選。若說他因攻擊性言論犯官符，這不意外。但若是因為政治獻金被調查，就扯了。因為他曾任總統府副秘書長，當時就是負責與行政系統溝通協調的角色，會因錢暈船的話當時就翻船了。

執政黨要鬥爭，要清洗，戰將自己不怕。但真正讓人難過的，是戰將的長輩，會擔心甚至覺得這樣下去，對家庭不負責任。

智強兄，過來人的經驗分享，進修可以留三分頭，不用剃光。 https：／／www.facebook.com／216248001750499／posts／4554248971283692／

(中時 )