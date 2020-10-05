導演魏德聖（右）的電影《台灣三部曲》將在屏東大鵬灣搭建6個主要場景，預計電影近一半都會在此拍攝。5日舉辦場景動工儀式，與屏東縣長潘孟安（左）一起乾杯祝影片拍攝。（潘建志攝）

導演魏德聖（右）的電影《台灣三部曲》將在屏東大鵬灣搭建6個主要場景，預計電影近一半都會在此拍攝。（潘建志攝）

導演魏德聖的電影《台灣三部曲》將在屏東大鵬灣搭建6個主要場景，預計電影近一半都會在此拍攝，5日舉辦場景動工儀式，電影預計明年8月開拍，2024年底上映。除了電影外，魏德聖也計畫與日本知名動畫大師新海誠合作，推出相關動畫。

400年前的台江內海是西拉雅人、漢人與荷蘭人聚集的重要地區，也是《台灣三部曲》的重要場景。劇組2017年底開始在全台勘景，終於找到潟湖地型的大鵬灣，與台江內海性質非常吻合，且未被過度開發，魏德聖看過後說，「找不到更適合的場景了。」

將搭建的大鵬灣6個主要場景包括西拉雅人部落「塔赫魯魯社」及原始地形「東勢角」，靠水地方建造「大灣漁寮」、「大員街東碼頭」，另還有市鎮中心「赤崁」與「熱蘭遮舊城商館」等，合計規畫近25公頃土地。

5日舉行場景動工儀式，魏德聖與屏東縣長潘孟安、大鵬灣國家風景區管理處長陳煜川、前屏東縣議長林清都等人都到場，一起乘船遊場景預定地，一起見證史詩電影的啟動。

魏德聖拍攝《海角七號》時潘孟安還擔任立委，居中協調讓電影順利拍攝；時隔12年後又遇到魏導拍攝《台灣三部曲》，再與屏東結緣，縣府因此全力支持。前議長林清都也被魏德聖拍片熱忱感動，將大鵬灣的私有土地提供劇組無償使用。

這是魏德聖團隊首次在水邊搭造場景，要開挖河道，岸邊泥土潮溼，要讓地基平穩是最大挑戰；海上場景則要打造港口、船隻，粗估場景就要花上億元的資金。團隊也要在大鵬灣打造土丘搭建城堡外觀，是最困難的工程。

《台灣三部曲》預計明年8月開拍，預計2024年底上映。魏德聖表示，屏東場景占了電影近一半，比例很大；鵬管處希望能夠保留部分電影場景，成為影迷追星景點。為了讓孩子也能懂台灣歷史，魏德聖也計畫與日本知名動畫大師新海誠合作推出動畫。

(中時 )