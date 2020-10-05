市議員江肇國（中）等人指出，捷運如期通車政績雖爽，但營運虧損仍須全民來承擔。（陳世宗攝）

台中捷運綠線預計年底正式營運，台中市議會藍、綠議員5日針對捷運綠線通車及營運虧損等，質疑中捷未來要採取何種經營策略減少虧損？台中捷運公司，捷運綠線各站體可利用商業空間雖較為有限，仍積極拓展票證、金融機具服務、附屬事業，藉多元化經營提高業外收入，早日達到永續經營、損益兩平目標。

台中市議會5日進行「中捷人事規劃及營運願景專案報告」，市議員劉士州、謝明源、陳淑華、段緯宇、江肇國等人關心捷運營運議題。

謝明源說，台北捷運、高雄捷運、桃園捷運自營運至今，同樣都面臨虧損的難題，高雄捷運甚至一度面臨破產危機，後來因修約及多角化經營於2016年轉虧為盈，台北捷運相較其他捷運，雖已形成較完整的路網，但本業仍然虧損，也是靠附屬事業收入而維持盈餘。

陳淑華指出，捷運綠線明年虧損高達6.57億餘元，預期在一條綠線情況下，運量有辦法再比5萬1500人次更高嗎？如果運量增長有限，捷運公司有辦法撐多久？其他的收入每年可以創造多少收入？捷運綠線未來除客運收入，應有相關營運配套，提高業外收入避免淪為「錢坑」。

江肇國說，捷運公司所預估每日運量，從8萬多一直往下修到4萬多，包含先前預估有6萬多的每日運量，可產生3億多的票收；今天卻說5萬多的每日運量會有5億的票收，這樣的評估到底基準為何？還是自欺欺人的數據？通車政績當然全民受益，虧損補貼也要全民一同承擔。

台中捷運公司表示，中捷積極拓展票證、金融機具服務、附屬事業及運量提升行銷，以增加收入；包括車站及列車廣告、販賣店增設，並規劃墩柱廣告等更多元面貌的商業模式。將持續撙節用人費用、降低維修成本，提升營運效率，以期早日達到永續經營、損益兩平目標。

(中時 )