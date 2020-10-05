光芒隊與洋基隊美聯分區系列賽首戰，將在台灣時間明（6）日上午8點開打，擔任光芒隊先發投手的史奈爾表示，感覺很好，很有信心贏得比賽勝利。

史奈爾今年與洋基隊交手2次，戰績1勝0敗、自責分率3.38。他認為洋基是一支很有才華的隊伍，對於這場比賽相當期待，也很願意接受挑戰；並且對自己的能力感到自信，迫不及待想和洋基隊球員對決。

史奈爾在2018年以21勝5敗、自責分率1.89，獲得美聯賽揚獎榮銜，隔年因受傷只剩下6勝8敗、自責分率4.29，退步很多。不過他覺得今年的狀況非常好，接近2018年的投球水準，所以明天的比賽沒有問題。

明天洋基隊先發投手是寇爾，去年美聯分區系列賽光芒與太空手隊交手5場，太空人以3勝2敗淘汰光芒。其中第2戰太空人先發投手就是寇爾，光芒則為史奈爾；兩人首次在季後賽交手，結果寇爾主投7.2局送出15次三振，只有1次四壞球，被擊出4支安打無失分。

反觀史奈爾只投3.1局，被擊出4支安打、含1轟，送出5K，失1分，終場太空人3比1獲勝，寇爾拿下勝投，史奈爾則是敗投。後來寇爾以9年3.24億美元的天價合約轉戰洋基隊，沒想到不是冤家不聚頭，明天兩人又要同場較勁，就看史奈爾能不能報一箭之仇了。

(中時 )