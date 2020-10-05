台中市議員周永鴻要求市府應跨局處，加強假日農地搶搭違章查緝，嚇阻搶搭歪風。（陳世宗攝）

中市府對農地採取源頭管制，加強杜絕農地違建，將持續依法取締假日農地搶搭違建。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府今年5月起採「源頭管制、杜絕重建」，遏止新建農地工廠，已見初步成效。市議員陳文政、周永鴻抨擊說，舊有農地工廠問題仍待市府積極處理；尤其是石油煤製、電鍍等中高汙染工廠，長年在農田中營運已成公安與食安未爆彈。市府經發局強調，未來稽查不會停止，藉此減少新增農地工廠違規情形。

陳文政說，經濟部去年編列7000萬經費清查農地工廠數量與汙染程度，全國共有1153家未登記工廠屬中高污染，卻遲未公佈各縣市中高汙染工廠位置及產業類別；農地中的中高汙染工廠並不適用工輔法，無法申請納管與臨時登記，每日在農田中排放廢水與廢氣，儼如是公安與食安的未爆彈。

經濟發展局表示，經濟部於2020年3月20日正式施行新修正《工廠管理輔導法》，中市目前列管疑似新增未登記工廠計共96家，經聯合稽查及派員至現場勘查後，屬新增未登記工廠且已勒令停工者共計13家，複查後已有4家自行停止營業；將持續進行複查，未停業者將依法執行停止供水供電及拆除。

周永鴻指出，都發局雖於5月20日起提出「台中市農業用地新增違章建築加強處理專案」，但公所巡查至今只查到一案，效果不彰。上會期他針對台中市假日農地搶搭違章的歪風，要求都發局、農業局、民政局、經發局等單位要合作並加強巡邏查緝，國定連假是搶搭高峰。

都市發展局強調，為遏止違建連假搶建，市府於中秋4天連假照常出勤取締，查獲違規件數共11件，其中農地施工中違建有5件，其他非農地施工中違建有6件，均已勒令停工並限期拆除改善；顯示市府對農地採取「源頭管制 杜絕重建」手段已有初步成效，將持續依法取締假日農地搶搭違建。

(中時 )