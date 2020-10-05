寵物將比小孩還多!依照行政院農委會的統計數據，寵物在今年下半年就會比小孩還多，顯示「寵物時代」的來臨，毛小孩寄養需求龐大。但依照《特定寵物業管理辦法》規定，民眾若沒有相關證照或通過訓練，平常幫朋友代為照顧犬貓，就有可能被開罰最高300萬元，顯示「寵物寄養」或是「到府寵物服務」的創新需求與主管機關管理層面產生衝突。

民進黨籍立委何志偉今召開「寵物別亂寄養，小心觸法被罰錢」座談會，與寵物保母服務業者、行政院農委會討論相關規範。何志偉表示，根據統計寵物登記達到273萬，我國15歲以下孩童共296萬人，預估下半年就會達到黃金交叉，產生「一個小孩、一個毛小孩」的情況。在此之下，如何讓寵物照顧模式更加方便，並有合法的管理機制，是召開這次座談會的主因。

毛小愛創辦人陳思璇說，根據統計每年飼主平均會有11天需要他人代為照顧寵物，也有70％的人認為可以有更好的代為照顧機制；但依照現行法規，受寄養昭顧的人需要有獸醫師或是畜牧師的執照，加上200小時以上的專業訓練，寄養寵物的規範比保母還要嚴格，希望可以訂立「到府寵物服務」法規，並釐清動保法中「寄養」、 「場地」等規定，訂立明確的規範讓執業人員有法可循。

農委會簡任技正陳中興表示，《動保法》規範、管制的對象是營業場所及其設施，不適用「到府服務」。農委會蘇怡欣技正則表示，請他人到家中照顧寵物並不違法，但將寵物送至他人住家，就有可能觸犯動保法「寄養」的規定被判定為執業，就需依照《動保法》規定取得執照以及登記營業。

對於場所的規定，陳中興表示，動保法對營業場所的籠子大小有規範，地方政府的其他規定，就須跟地方協商。農委會也表示，現沒有修法的打算，一切依照現行法律規定。

(中時 )