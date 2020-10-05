由金鐘導演陳慧翎及金鐘剪輯李俊宏共同執導、賈靜雯擔任製作人並與比莉、寇世勳、柯佳嬿、吳慷仁、林柏宏、曾莞婷主演的影集《媽，別鬧了！》，4日舉辦主景殺青宴，劇組特別為寇世勳與賈靜雯送上生日蛋糕提前慶生，寇世勳許願希望不要有再一波疫情，賈靜雯則盼：「在今年特別困難的當下，大家能找到開心的點滴，希望地球變得平靜，一切變得很美好。」

賈靜雯身兼該劇製作人，坦言擔任這重責大任一開始是緊繃的，她感謝工作人員每分每秒認真的辛勞，還送上萬元紅包慰勞眾人，比莉也展「天后之母」氣勢撒萬元紅包同樂，金鐘視帝吳慷仁亦大方掏萬元現金，一遍紅包海讓現場氣氛High到最高點。

柯佳嬿、寇世勳、比莉、賈靜雯飾演一家人。（草舍文化提供）

柯佳嬿甫奪下金鐘視后，她在劇中與入圍本屆金馬獎影帝的林柏宏飆戲，林柏宏透露希望能沾一點柯佳嬿的好運，比莉開金口斷言林柏宏會拿下影帝，並透露在金鐘獎前她就對柯佳嬿說「妳一定會得獎」，自認是大家的幸運星。柯佳嬿形容，拍攝期間每天都很歡樂，林柏宏則說，這部戲氛圍可愛又繽紛，他透露這是他從影以來尺度最大的戲，請觀眾拭目以待。

比莉在劇中戲服超過上百套，自認出席殺青宴選擇了一件超級低調的綠色洋裝，還說：「你們一看我就知道，我是一個很低調的人！」讓眾人捧腹大笑，寇世勳打趣想送給她一套上面繡上「媽別鬧了」字樣衣服，被問有無後悔參與演出，比莉說：「怎麼會後悔？我很開心，我有十幾年沒工作了！」賈靜雯護媽心切連忙補充，「是媽不要，不是沒有工作」。她透露，每次拍戲疲憊時，比莉姐都會帶領大家跳抖肩舞，鼓舞大家的士氣，讓眾人恢復元氣笑容滿滿。

吳慷仁、賈靜雯、曾莞婷出席影集《媽，別鬧了！》主景殺青宴。（草舍文化提供）

比莉在現場看到寇世勳直喊他「腦公」，開心說：「很高興認識你！」寇世勳則回：「你這個小妞很辣喔！」從戲裡閃到戲外。寇世勳透露自己很快就殺青，非常失落地請導演幫他加戲，還說不用給他演出費，他轉述當時導演聽到相當開心，但直至今日卻還沒收到邀約，讓他大喊：「騙子。」

吳慷仁在戲裡演出賈靜雯的學長，透露開心參與演出，飾演賈靜雯學校同事的曾莞婷表示能跟心目中的仙女賈靜雯合作十分榮幸，更感謝造型組為她設計這麼多套衣服，讓她拍戲時像走秀一樣，賈靜雯則說，只要曾莞婷出現的地方就有風，形容她「女神自帶氣場和光芒」。影集《媽，別鬧了！》預計2021年第三季開播。

(中時 )