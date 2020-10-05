機車誤闖國道，共造成10車連環撞。(國道高速公路警察局提供/蘇育宣翻攝)

機車誤闖國道，共造成10車連環撞。(國道高速公路警察局提供/蘇育宣翻攝)

國道1號林口北上8台車追撞，聯結車駕駛受困中。（圖／翻攝自即時影像）

國道1號北上38公里泰山路段今(5日)上午11時許一位賴姓機車騎士違規闖入，造成10車連環撞。他還囂張叼著菸在道路上不斷蛇行，行徑相當大膽。未料，又有民眾爆料，中秋連假期間也見賴男騎同台機車上國道，警方也表示，若查證屬實將依法開罰。

今早國道發生一起嚴重連環車禍，上午11時許國道警察在國道1號北上38公里處驚見一位機車騎士誤闖，透過行車紀錄器可見，趙男囂張在國道上蛇行騎車，彷彿自己騎在鄉間小路上，仔細一看還發現賴男嘴上叼著一根菸蒂，神情相當自然。

員警見他誤闖便緊急鳴笛以手勢示意他停靠前方路肩，未料賴男卻不停，一邊囂張的往內側車道蛇行，過沒多久，賴就在外線道遭後方小貨車擦撞後倒地不起，員警見代誌大條，便立刻下車拔腿狂奔200公尺，一把將賴男從護欄中拖出來，防止他再被後方車輛二次追撞。

據《ETtoday新聞雲》報導，有民眾爆料，在2日中秋連假期間他就目擊賴男其同台機車闖入今日肇事的同路段國道，甚至還誇張的翹腳騎車，過程全被民眾拍下。警方也表示，盼望民眾能提供肇男完整違規影片，將依法開罰。

而今日賴男因騎機車上高速公路，且單手騎車抽菸、變換車道未使用方向燈，依法開出最高達3萬元罰金，另外受損汽車也可向騎士求償。

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(中時新聞網)