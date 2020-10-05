「台灣精品」與樂天桃猿隊合作，在魔術趴帶來三大台灣精品主軸：魔術精品、生活精品、熱天精品，三大精品降臨全猿主場。

魔術趴10月9日至11日三天連假都可以看到台灣精品與桃猿隊合作的主題活動，包括蒙面魔術王（9日）、臺灣特技團與張駿煌（10日）以及博神羅賓（11日）等三大神魔團都將蒞臨桃園，現場也將舉辦「台灣精品體驗市集 」來歡迎球迷。

台灣精品魔術趴10月10日要讓10號隊友挑戰世界紀錄！當日7局下半結束，局間會發放撲克牌給現場觀眾，魔術師陳日昇將隔空與全場球迷一起互動，神奇魔法將發生在所有10號隊友手中，創造出不可思議的巧合奇蹟。

這種全場共同呈現出前所未有的視覺畫面，只有親臨球場才能感受到的現場震撼，號召全場觀眾進場達到萬人，萬人同時變魔術，將挑戰世界紀錄現場最多人同時變魔術的創舉！

台灣精品魔術趴一連三天，不但台灣魔術、特技界的精品在全猿主場東西區舞台精彩對決，票櫃後廣場「台灣精品體驗市集 」為球迷帶來豐富的生活精品。精彩的台灣精品體驗，進場觀眾還有好康可以拿，9日的進場贈品將是「工作細胞」相關贈品，兌換詳情可洽官方粉絲團查詢。

(中時 )