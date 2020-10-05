公館鄉一處私人土地上被發現大型狗屍體以及散落滿地的皮毛、骨骸等，動保團體懷疑為屠宰場，5日相關單位前往會勘。（何冠嫻攝）

嘉義王媽媽狗園4日傍晚前往公館鄉救援流浪狗，驚見貨櫃屋工地有大型狗屍體，還有疑似狗毛與狗骨頭，以及烹煮「食物」的鍋具，警方與苗栗縣動物保護防疫所獲報漏夜採證。5日一早再度會勘，發現寫有犬隻體重、藥物注射記錄的筆記本，警方成立專案小組全力追查。

4日愛狗人士鄭又瑋在公館救援流浪狗，並發現有如屠宰地獄的貨櫃工地。新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會也趕抵現場協助，驚見滿地被撕下來的狗毛、被綁著的2隻狗屍體、無數個狗骨頭，外頭則放有瓦斯、鍋爐、噴火槍等器具。苗栗動防所長張俊義表示，現場倖存2隻狗，1隻臉部罹患腫瘤，愛狗團體帶回治療，另1隻營養不良由動防所收容調查，已將現場皮毛、骨骸以及鍋具殘留的湯汁採證送驗，預計2星期後報告出爐。

動防所、警方、新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會5日2度會勘，苗栗縣議員曾玟學也前往關注，再發現1隻死亡犬隻，並發現寫有犬隻品種、體重、注射藥物、得獎紀錄、金額的筆記本，頓時大為光火，高度懷疑該處為鬥狗場。

警方調查，該處私人地為聯名地，由謝姓男子承租管理，提供賴姓男子作為飼養比特犬使用，但因賴男涉及毒品案遭通緝被捕入獄，出獄後因債務問題跑路，犬隻無人照顧。

警方初步訪查土地管理人與附近居民，以及常前往該處附近搬運板模建材的土木包商，皆表示未聽聞宰殺、賭狗情事，全案將擴大釐清。

(中時 )