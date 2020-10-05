中華三菱發表Grand Lancer「B&W羨定版」特仕車 19:522020/10/05 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瞄準第四季傳統車市旺季，中華三菱汽車宣布，國產轎車Grand Lancer首次與饒舌學院派的經典歌手老莫ILL MO跨界合作，推出「B&W羨定版」特仕車，以跳色「黑控套件」搭配冰曜白車身展現新世代潮流，舊換新優惠價從66.9萬元起跳。 此外，中華三菱也針對商用車得利卡提升產品戰力，全車系搭載藍牙音響設備，增添新車色－富利金，新增貨床車手/自排雙安全氣囊車型，定價分別為57.7萬及61.4萬元起。 (工商 ) #中華三菱 #Grand #Lancer #羨定版 #特仕車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 LUXGEN U6智遊特仕版 70萬元有找 04:102020/10/05 時尚消費 緯來辦NBA直播派對 中華白到場聲援 14:252020/10/03 體育 彰化布袋戲大師茆明福紀念特展 一起進入傳奇「明世界」 15:182020/10/03 寶島 IEEE GLOBECOM 12月台北登場 中華電：攜台廠推廣O-RAN 04:102020/10/03 產業．科技 壽豐知名打卡景點傳火警 何時重新開放仍未知 14:202020/10/04 社會 歐洲市場再傳捷報 比亞迪獲芬蘭巴士訂單 04:102020/10/03 全球財經 不愛太難！Nissan New Sentra火力全開 魅力爆棚 15:402020/10/05 汽車情報-新車試駕 中華精測9月、Q3營收 雙創新高 04:102020/10/05 證券．權證 LUXGEN U6安全再升級 攻跨界休旅 04:102020/10/04 產業．科技 華春瑩推文回應川普夫婦確診：希望他們早日康復 09:202020/10/03 兩岸 財經熱門新聞 中芯自曝遭美鎖喉 台半導體大咖赴陸奮鬥撐得住？ - 財經 後悔沒長抱台積電？小心資金退潮 主升段變主跌段！ - 財經 科技股神話殞落？外資看歷史數據 驚爆有20％空間反彈 - 財經 台積電3奈米將投產… 台電兩年砸近1,500億 穩供電 - 財經要聞 - 工商時報 銀行錢太多 九成房貸 重出江湖 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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