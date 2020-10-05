瞄準第四季傳統車市旺季，中華三菱汽車宣布，國產轎車Grand Lancer首次與饒舌學院派的經典歌手老莫ILL MO跨界合作，推出「B&W羨定版」特仕車，以跳色「黑控套件」搭配冰曜白車身展現新世代潮流，舊換新優惠價從66.9萬元起跳。

此外，中華三菱也針對商用車得利卡提升產品戰力，全車系搭載藍牙音響設備，增添新車色－富利金，新增貨床車手/自排雙安全氣囊車型，定價分別為57.7萬及61.4萬元起。

(工商 )