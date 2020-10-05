最新媒體民調顯示，一旦兩岸開戰，竟然有96.3%的18、19歲青年「願意自己或家人上戰場」，但這個族群中，卻有高達87%的人是「不支持」徵兵制的。對此，國民黨立委鄭麗文在臉書上開砲反酸，「愛國用嘴吧說說？」並指當戰爭來臨，只靠鍵盤根本無法保衛國家。

鄭麗文今在臉書上表示，「愛國用嘴巴說說？」並指出，根據《ETtoday》最新民調，若未來爆發衝突，在18、19歲族群有高達96.3％的人表示願意上戰場，但問到是否支持恢復徵兵制時，18、19歲族群卻又有高達87％反對，而20至29歲僅有26％願上戰場護台，58％支持恢復徵兵制。她質疑，「保家衛國的決心，人人都應培養，但愛台灣不應該只是口號。」

鄭麗文指出，網路鍵民在鍵盤前像個神風特攻隊，面對真實世界，統統變成神隱少女。戰爭來臨，只是坐在電腦前、拿著手機敲敲鍵盤，根本無法保衛國家。

對於近日共機頻頻擾台，政府看起來卻束手無策，鄭麗文質疑，政府一直釋放消息給民眾增加「芒果乾」，為了增加民眾的憂患意識？為了國安？還是為了選舉，為了選票？

針對近來台灣政府頻頻宣稱台美史上關係最好，並選擇明顯的親美路線，開放美豬美牛、接受美國軍售武器，鄭麗文也提出疑問，「這些作為是為了中華民國全體國民的安全著想嗎？」

同時，鄭麗文也說，那如果戰爭發生，美國會來協防台灣嗎？會來幫中華民國打仗嗎？並問政府對此有無把握，以及國防部要如何因應。最後，她也呼籲國防部，應提前布局，而不是等到飛彈打來、戰機嚴重超線才手忙腳亂、亡羊補牢。

愛國用嘴巴說說？ 《ETtoday》最新民調，若未來爆發衝突，有44.9％民眾願意自己或家人上戰場護台灣，42％不願意。 其中，18、19歲族群高達96.3％表示願意。 但是，問到是否支持恢復徵兵制時，18、19歲族群卻又有高達87％反對... 由鄭麗文發佈於 2020年10月5日 星期一

(中時新聞網)