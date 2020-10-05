大陸中央紀委國家監委網站週五通報，中央巡視組原副部級巡視專員董宏涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。這位反貪腐的重要幹部長期跟隨中央紀委書記王岐山，被視為王的得力助手，但中紀委網站公佈他受調查後，在網上的相關資料已大部份都已被下架。

曾因長期跟隨王岐山雷厲風行地推動反貪腐工作而有王岐山的「大管家」之稱的董宏生於1953年，畢業於中國人民大學黨史系與研究生院經濟系，隨後在中共中央顧問委員會工作，是中央顧委會常務副主任薄一波的秘書。1992年起調往廣東省任職，2000年跟隨王岐山後，曾陸續在國務院體改委、海南省、北京市等各地工作，深受王岐山信任。在習近平上任後發起的打擊腐敗運動期間，董宏被視為時任中紀委書記王岐山的左右手。

2006年6月至2013年8月，董宏任中央文獻研究室副主任。王岐山擔任中紀委書記期間（2012年11月15日至2017年10月25日），董宏曾主導中央巡視組工作。2015年2月，董宏任中央第十二巡視組副組長，進駐中國電信集團公司開展專項巡視工作。

中紀委的官方網站上僅簡略發布董宏接受的調查的通報新聞，未透露他接受調查的具體原因。目前大陸的百度搜尋引擎已查閱不到有關他的個人資料。去年也有一名副部級的中央紀監委巡視組專員張化為落馬，他因受賄3300萬元人民幣(合台幣1.4億元)被判處12年徒刑，並處罰金200萬元人民幣(約合台幣818萬)。

大陸國家主席習近平在2012年上任之後，發起大規模反腐運動，當時中紀委書記王岐山則是這場「打老虎」運動的主力，數年內有數百名省部級和軍級以上的黨政高管落馬，其中包括周永康、郭伯雄、徐才厚、孫政才、令計畫等副國級以上的官員。

2018年岐山當選國家副主席，被視為習近平在中美貿易戰背景下的重要人事安排，更凸顯了習近平對他的信任。大陸網上傳出，不久前因貪汙罪、受賄罪、挪用公款罪、濫用職權等罪遭判處有期徒刑18年的大陸企業家任志強，多年來與王岐山互動密切，任志強被判重刑引起大陸社會輿論的各種猜測。

(中時新聞網)