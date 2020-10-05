大陸中央紀委國家監委網站週五通報，中央巡視組原副部級巡視專員董宏涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。這位反貪腐的重要幹部長期跟隨中央紀委書記王岐山，被視為王的得力助手，但中紀委網站公佈他受調查後，在網上的相關資料已大部份都已被下架。

曾因長期跟隨王岐山雷厲風行地推動反貪腐工作而有王岐山的「大管家」之稱的董宏生於1953年，畢業於中國人民大學黨史系與研究生院經濟系，隨後在中共中央顧問委員會工作，是中央顧委會常務副主任薄一波的秘書。1992年起調往廣東省任職，2000年跟隨王岐山後，曾陸續在國務院體改委、海南省、北京市等各地工作，深受王岐山信任。在習近平上任後發起的打擊腐敗運動期間，董宏被視為時任中紀委書記王岐山的左右手。

2006年6月至2013年8月，董宏任中央文獻研究室副主任。王岐山擔任中紀委書記期間（2012年11月15日至2017年10月25日），董宏曾主導中央巡視組工作。2015年2月，董宏任中央第十二巡視組副組長，進駐中國電信集團公司開展專項巡視工作。

中紀委的官方網站上僅簡略發布董宏接受的調查的通報新聞，未透露他接受調查的具體原因。目前大陸的百度搜尋引擎已查閱不到有關他的個人資料。去年也有一名副部級的中央紀監委巡視組專員張化為落馬，他因受賄3300萬元人民幣(合台幣1.4億元)被判處12年徒刑，並處罰金200萬元人民幣(約合台幣818萬)。

大陸國家主席習近平在2012年上任之後，發起大規模反腐運動，當時中紀委書記王岐山則是這場「打老虎」運動的主力，數年內有數百名省部級和軍級以上的黨政高管落馬，其中包括周永康、郭伯雄、徐才厚、孫政才、令計畫等副國級以上的官員。

2018年岐山當選國家副主席，被視為習近平在中美貿易戰背景下的重要人事安排，更凸顯了習近平對他的信任。大陸網上傳出，不久前因貪汙罪、受賄罪、挪用公款罪、濫用職權等罪遭判處有期徒刑18年的大陸企業家任志強，多年來與王岐山互動密切，任志強被判重刑引起大陸社會輿論的各種猜測。

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文章來源：中央巡視組原副部級巡視專員董宏接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查
文章來源：十一假期打虎！中央巡視組原副部級巡視專員董宏落馬

(中時新聞網)

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