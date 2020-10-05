消防署訓練中心警報系統之火警受信總機系統加裝不斷電系統。（消防署提供）

民進黨立委沈發惠今（5日）上午在立法院內政委員會質詢時表示，消防署訓練中心自2016年起連續5年消防安檢不合格，其中不合格項目高達10項以上。對此，消防署晚間發布新聞稿表示，將深自檢討，各項消防安檢缺失均在持續改善中。

消防署表示，深自檢討，各項消防安檢缺失均在持續改善中，將加快進度完成改善，務使各項消防安全設備發揮正常功能。

消防署訓練中心面積廣達109公頃，並有多棟建築物及模擬設施，所設置之消防安全設備相當多，自2010年啟用使用至今，每年均依消防法令規定，委託消防設備士檢修消防安全設備及向南投縣政府消防局辦理申報作業。

經查消防安全設備檢查，啟用後至2014年度均無缺失，2015年度計有「室內消防栓設備」及「緊急照明設備」故障部分均依規定維修汰換，2016年至2020年由於消防管線、幫浦、火警自動警報設備等系統設備複雜且逐漸老舊，陸續出現故障情形。

消防署表示，針對歷次檢修申報所發現故障待修項目，除已積極爭取經費進行修繕或改善外，由於所需要維修汰換費用逐年升高，因此在2020年開始於年度預算中編列所需修繕或改善經費，並著手進行消防設備修繕或改善。

訓練中心目前依南投縣政府消防局限期改善消防安全檢（複）查項目，已完成滅火器、自動撒水設備、火警自動警報設備、連結送水管、消防專用蓄水池等5項缺失改善。

另外，室內消防栓設備、緊急廣播設備、標示設備、避難器具、緊急照明設備、排煙設備等6項事涉採購招標作業，將於年底前完成修繕，以期提供安全的訓練環境及場所。

(中時 )